Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak govorila je na N1 televiziji o prijetnji "bit će krvi do koljena", prijavi policiji, raskinutom ugovoru s Omegom Software, kritikama oporbe da je riječ o ratu klanova u HDZ-u…

Tramišak je prijetnje jučer prijavila policiji.

“Kada govorimo o porukama koje su dolazile do mene u obliku prijetnji, to se događalo od kraja ljeta, kraja kolovoza, početka rujna prošle godine. Rečenicu ‘bit će krvi do koljena’ sam čula u siječnju ove godine. Nisam imala razloga razmišljati o tome da bih išla prema policiji jer je to dolazilo preko osoba koje su obavljale poslove u Ministarstvu i dobronamjerno prenosile te komentare. Ne mogu reći tko je to rekao, o svemu je obaviještena policija, ja ne bih izlazila s imenima”, rekla je Tramišak.

“Nisam shvaćala da bih se trebala zastrašiti kada su počele dolaziti poruke, promijeniti svoju politiku rada u Ministarstvu. Bilo mi je važno da sustav funkcionira, radi”, odgovorila je na pitanje zašto je prijetnje prijavila tek jučer.

“Nisam osjećala potrebu prenositi stvari policiji”

Kaže da je nekoliko osoba dolazilo do Ministarstva. “Očito se iz tog razloga ta priča i proširila. Dok to neki dan nije izašlo van ja nisam osjećala potrebu niti smatrala da to prenosim policiji. Policija je jučer došla u Ministarstvo uzela moju izjavu i dalje po tome postupaju. O svemu nisam obavijestila premijera Andreja Plenkovića iz razloga što je Ministarstvo nadležno za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom i to je bila isključivo moja odgovornost i moja obveza kako i na koji način će Ministarstvo funkcionirati. Iz tog razloga nisam ništa htjela govoriti premijeru, ništa nije dolazilo do Vlade niti je Vlada bilo kakvu odluku o tome trebala donositi.”

Rekla je da joj prijetnje nisu bile ugodne, ali da ju to nije pokolebalo u onome što radi: “Da radimo intenzivno na maksimalnom iskorištenju fondova”.

Izjava o političkom azilu u Bruxellesu je, kaže, izvučena iz konteksta.

“Ne planiram otići van Hrvatske. U nekim trenucima možda u afektu nešto izgovorite, ali nema govora o tome. Ja nisam ništa komunicirala prema Bruxellesu. To je rečenica izvučena iz konteksta. Kažem, nisam se niti obraćala institucijama jer sam smatrala da trebam ignorirati te prijetnje i nastaviti raditi svoj posao. To je trajalo neko vrijeme, nekoliko mjeseci. Nisam imala ni potrebu ni osjećaj da bih ja trebala dalje širiti priču. No priča je na neki način došla do medija i ja tu priču nisam mogla demantirati”, rekla je Tramišak.

Neki kažu da je zapravo riječ o klanskim borbama unutar HDZ-u.

“Te nekakve informacije i upite sam ja dobivala i ranije od medija. Važno je da je tvrtka Omega Software održavala sustav fondova i nadograđivala ga kroz period od nekoliko godina prije mog dolaska u Ministarstvo. Ugovor koji su imali je završavao u srpnju prošle godine, njima je istekao, nakon toga je taj posao dodijeljen državnoj tvrtki FINA-i koja je prije toga počela raditi na tom sustavu za Plan oporavka i otpornosti. Sama logika je meni odgovarala da ne raspisujemo nikakve nabave jer su bile indicije da će se javiti samo jedna tvrtka, da ne možemo poštivati načela javne nabave, da FINA može održavati taj sustav i to je trenutak kada smo mi potpisali ugovor s FINA-om. U ono što se dalje događa, ja ne mogu ulaziti u poslovne odluke FINA-e niti ja znam s kojim sve informatičkim tvrtkama FINA posluje. I ono što je najvažnije, ja nemam nikakva upravljačka prava nad FINA-om niti joj mogu naređivati. S kojim tvrtkama u Osijeku oni rade, ja ne mogu ulaziti”, rekla je Tramišak.

Rekla je da ne pozna nikoga iz osječke tvrtke Gauss Development te da ni ona ni nitko od njezinih suradnika nije povezan s tom tvrtkom.

“Osijek ima jaku IT scenu, ima mnogo vrhunskih infromatičara, u tom kontekstu znam za tvrtku Gauss, ali kakve oni ugovore imaju s FINA-om ja ne znam. Važno je spomenuti da u našem sporazumom s FINA-om, FINA ne može imati podugovaratelje. Cilj je zaista bio da država pod svoju kontrolu stavi tu važnu uslugu”, rekla je Tramišak.

“Zvonimir Savić mi nije prijetio, a s Brkićem se nikad nisam sastala”

U midijima se spominju Milijan Brkić, ali i savjetnik premijera Zvonimir Savić, da su to osobe koje su na neki način povezane s prenošenjem poruka, a možda čak i samim prijetnjama.

“Nisam nikada imala sastanak s gospodinom Brkićem, manje više ga poznajem iz nekih političkih komunikacija, ali nikakve susrete s njim nisam imala. Gospodin Savić je posebni savjetnik u Ministarstvu regionalnog razvoja te zbog tog posla dolazi u Ministarstvo i komunikacije s Uredom predsjednika Vlade. Ništa vezano uz ovaj slučaj. Moram demantirati da je Zvonimir Savić bilo što meni prijetio. Nije mi prijetio. O drugim imenima koja su se pojavljivala u javnosti ne bih govorila, ali sve je rečeno policiji”, rekla je Tramišak.

Jesu li jučer u Vladi premijer Andrej Plenković i ministar Davor Božinović bili iznenađeni kada su informacije izašle u medijima?

“Kratko sam razgovarala s kolegom Božinovićem, samo sam mu potvrdila da je određeni dio navoda točan, na što me on uputio krim policiji da s njima obavim razgovor. To je bilo sve, bio je iznenađen jer nije prije imao informacije o tome, nije ih imao ni premijer, nisam ga htjela stavljati u kontekst ovoga”, rekla je Tramišak.

“Policija mi je ponudila zaštitu, nisam im ništa odgovorila”

Rekla je da se ne boji dalje raditi svoj posao. “I dalje ću nastaviti raditi svoj posao zakonito i kako mislim da je ispravno, zajedno sa svim svojim kolegama”, rekla je.

Dodala je da ju je policija pitala ima li osjećaj da joj je potrebna zaštita.

“Nisam ništa odgovorila. Još uvijek možda nisam niti svjesna da bih se trebala nečega zastrašivati. Ali neću biti preplašena i nastavit ću raditi posao kao što sam i do sada”, zaključila je Tramišak.

