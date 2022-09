Podijeli:







Izvor: N1

Gostujući u N1 Studiju uživo, nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić osvrnuo se, između ostalog, i na izjavu premijera u kojoj je rekao da je bijesan jer već godinama jede tuđa "znate već što".

“On je rekao da šest godina jede govna s HDZ-om. To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka. Zašto to radiš? Zašto si ušao u taj kriminalni milje? Ništa nije promijenio, on je samo omogućio da u novom ruhu igraju dalje”, kazao je Raspudić pa nastavio:

“On je u najmanju ruku jedan beskrupulozni karijerist koji je gledao buduću europsku karijeru i tu je odrađivao kao guverner, a ne predsjednik Vlade suverene države taj posao. U najmanju ruku, a je li imao i osobnih interesa, to ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati”.

Napominje da važnu ulogu igra i činjenica da se Plenkoviću ova afera dogodila u najgore moguće vrijeme.

“U situaciji energetskog rata, koji je globalan, stanja inflacije, oni nas uvjeravaju da je par ljudi maznulo i račun zlatnog dede stavilo sredstva kojima svakom kućanstvu u Hrvatskoj se mogao platiti jedan veliki zimski račun za grijanje”, rekao je Raspudić.

Cijeli razgovor s Raspudićem pročitajte OVDJE.