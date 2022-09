Podijeli:







N1

Nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić najavio je u N1 Studiju uživo da će cijela oporba idući tjedan izaći s jednom jakom akcijom, ali nije htio otkrivati detalje.

Govoreći o pljački INA-e, rekao je da se sve ovo čini poput filma “Beskonačan dan”.

“Ne tako davno Plenković je nakon presude HDZ-u za kriminal i korupciju rekao da je njegov HDZ drugačiji, a onda se dogodio cijeli jedan niz afera. Ovo je nevjerojatna pljačka. Trebalo mi je neko vrijeme da složim u glavi gabarite ovog što se dogodilo”, rekao je Raspudić pa istaknuo da je sve otkriveno isključivo zahvaljujući alarmu stranih banka.

“Strane banke prijavljuju da se na računu nekog umirovljenika nalazi 500 milijuna kuna, što je zapanjujuće. Vidio sam tog gospodina dok je govorio novinarima da su lešinari, on je otprilike godina mog oca. Moj otac je predavao matematiku 40 godina u školi, ako bacite kalkulaciju da je to u 40 godina 500 plaća, recimo da je to bilo 5.000 kuna današnjih prosjeka, dolazite do cifre da je taj zlatni deda na računu imao novac kojeg 200 prosvjetnih radnika u 40 godina zaradi učeći tuđu djecu”, rekao je Raspudić.

Smatra da ovo nisu naivni igrači te je zbog toga uvjeren da je netko stajao iza Damira Škugora i ostalih uhićenih.

“Kako su mogli učiniti takvu amatersku pogrešku da nisu taj novac drugačije prali nego su na račun zlatnog dede stavljali toliku lovu. To samo svjedoči koliko su oni bili sigurni u političke i institucionalne osigurače koje su imali”, dodao je Raspudić.

“Zviždite i pjevajte”

Na pitanje dokle ide ta kriminalna hobotnica, odgovorio je:

“Najprije ćemo vidjeti Upravu i Nadzorni odbor koje su postavili vladajući, ponavljam apel zviždite i pjevajte. Hoćete li na svoja leđa preuzeti i odrobijati maksimalne robije, a znamo da niste sami, mnogi su odrađivali posao i za druge.”

Rekao je i da misli da su svi znali, ali neki su znali sve.

“Oni su imali sigurno političku i institucionalnu zaštitu. Sada slušamo neke gluposti da bi trebali zahvaljivati Plenkoviću jer je sačuvao taj novac. Signal strane banke je okidač koji se ne može ignorirati. Kao u slučajevima prije, ako netko propjeva ili se nađe u mobitelima nešto, ne može se više začepiti. Kriminal je dosegao razinu kada se više ne mogu začepiti sve rupe na brodu”, kazao je Raspudić.

Kaže i da je Plenković morao znati što se događa u Ini.

“Ako je ministar upozoren da cure ogromna sredstva, mora to reći predsjedniku Vlade. Siguran sam da je bio upoznat s dijelom ovih problema”, rekao je.

Upitan što je bio Plenkovićev interes u svemu tome, kazao je:

“Interes mu je bio to što je padobranom spušten na vrh stranke u koju se uključio 2012. godine, gdje njegove politike i vrijednosti nemaju nikakve veze s deklariranim vrijednostima te stranke. Nije se raspitao u kakvom je društvu.”

“Zlatni deda mogao platiti račun svakom kućanstvu”

Osvrnuo se i na izjavu premijera u kojoj je rekao da je bijesan jer već godinama jede tuđa “znate već što.”

“On je rekao da šest godina jede govna s HDZ-om. To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka. Zašto to radiš? Zašto si ušao u taj kriminalni milje? Ništa nije promijenio, on je samo omogućio da u novom ruhu igraju dalje”, kazao je Raspudić pa nastavio:

“On je u najmanju ruku jedan beskrupulozni karijerist koji je gledao buduću europsku karijeru i tu je odrađivao kao guverner, a ne predsjednik Vlade suverene države taj posao. U najmanju ruku, a je li imao i osobnih interesa, to ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati.”

Zaziva nove izbore jer smatra da bi donijeli Saboru legitimitet, koji sada, prema njegovom mišljenju, nema jer su se u dvije godine dogodile tolike afere.

“Plenkoviću se ova afera dogodila u najgore moguće vrijeme. U situaciji energetskog rata, koji je globalan, stanja inflacije, oni nas uvjeravaju da je par ljudi maznulo i račun zlatnog dede stavilo sredstva kojima svakom kućanstvu u Hrvatskoj se mogao platiti jedan veliki zimski račun za grijanje”, istaknuo je Raspudić.