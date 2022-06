Podijeli:







Izvor: N1

Gost N1 Studija uživo bio je telekomunikacijski i stručnjak Đuro Lubura.

Na početku se osvrnuo na novu aferu u Splitu nakon što je Večernji list u nedjelju je na portalu objavio da “posjeduje mučne prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića – s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetna”. Oni odbacuju takve navode te kažu da će podnijeti prijavu za internetsku prevaru. Je li moguće saznati tko je otvarao lažne profile?

“U pravilu se može utvrditi, naravno, ako se netko nije jako potrudio da prikrije tko je. Ali policija mora imati pravnu osnovu da bi mogla postupati, mora biti ostvareno obilježje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti sa strane osobe koja se navodno lažno predstavljala. Ne znam je li toga bilo, ni tko je protiv koga podnio prijavu, ali da, u pravilu se tehnički može utvrditi, ali policija mora imati pravnu osnovu”, rekao je Lubura.

Komentirao je i jučerašnje lažne dojave o bombama u trgovačkim centrima koje su poslane s ruske internetske domene. Može li se ući u trag pošiljatelju?

“Ostaju zaiblježeni svi telekomunikacijski podaci. Vi danas, kad je dio svijeta u ratu, imate situaciju da možete sakriti IP adrese na način da pristupate preko servera koji se nalaze u zemljama koje ne žele dijeliti informacije, a postoje i drugi načini o kojima ne bih javno govorio. Ako osoba ima znanja i izrazitu volju, onda nije lako otkriti osobu koju ja pokrenula komunikaciju”, rekao je Lubura te dodao:

“Ja sam siguran da će MUP tijekom istrage tražiti podatke putem međunarodne pravne pomoći, Interpola, od ruskih kolega, no hoće li ih dobiti od ruskih kolega u ovom slučaju, ja ne znam doista. Moguće da je upravo zato pošiljatelj izabrao rusku adresu jer bez suradnje njihovih službi, njihovog operatora, neće bitik moguće utvrditi tko je pošiljatelj. Čak i ako bi surađivali, u slučaju osoba jako dobar poznatavelj tehnologije postoje i drugi način kako prikiriti identitet.”

Ističe da samo davatelj usluga pristupa e-mailu ima podatke o adresi s koje se netko pojavio te da zato i postoje međunarodna suradnja i procedure i da se danas gotovo nijedan slučaj elektroničke komunikacije ne rješava unutar jedne države.

“Ali u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, ,ne znam hoće li se uspjeti doći do podataka s ruske strane. Oni nas smatraju neprijateljskom državom i to jasno komuniciraju”, rekao je Lubura.

“Ja sam nekad davno radio u MUP-u i uvijekj e bio dojava. Ili učenici nisu htjeli na ispit ili optuženici ne žele da bude rasprava na sudu. Tu su jasni motivi, ovdje nisu. Osim ako je motiv upravo stvaranje panike i nelagode među ljudima i onda bi to mogao biti neki oblik hibridnog rata. Teško je spekulriati, doista ne želim spekuliratko tko bi to mogao bit, ali s obzirom da vidimo da se ponavljaju dojave i učestale su upravo na mjestima gdje je velik broj ljudi, moguće da se radi o obliku hibridnog ratovanja gdje možda sudjeluje i netko iz zemalja koje nas smatraju neprijateljskima. Ovo je nekome ozbiljan alat da nas sve maltretira, stvara nelagodu. Drago mi jeda se u cijelu priču uključila SOA koja ima značajne kapacitete u cyber-signurnosti. Ja to ne bih neozbiljno doživljavalo. Nije se još dogodilo da je negdje eksplodiralo, ali može se dogoditi, ne daj Bože, da bi sutra bilo većih problema”, rekao je Lubura.

Dodaje da treba pustiti nadležnim službama da pokušaju utvrditi što je na stvari, ali da u ovom slučaju nije siguran da će biti jednostavno otkriti tko je pošiljatelj.

