Izvor: N1 / Vesela Šegvić

Kandidat Centra za gradonačelnika Splita Ivica Puljak, kandidat za zamjenika Bojan Ivošević i bivši gradski vijećnik Centra Luka Baričić, održali su u podne izvanrednu konferenciju za medije.

Podsjetimo, Večernji list u nedjelju je na portalu objavio da “posjeduje mučne prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića – s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetna”. Tvrdi da se razgovor odvijao sredinom prošlog mjeseca putem društvene mreže. Dodaje da se Ivošević i Baričić nalaze na listi Ivice Puljka za nadolazeće izbore u Splitu, 26. lipnja.

Takve medijske navode kao netočne sinoć su odbacili Bojan Ivošević, Luka Baričić i predsjednik stranke Centar, Ivica Puljak, kandidat za splitskog gradonačelnika, a to su ponovili i na konferenciji za novinare.

“Ni u jednom trenutku nisam nudio zaposlenje osobi s kojom se upoznajem. U tim porukama doslovno piše ne zapošljavamo preko veze. Aleksandra mi je u jednom trenutku rekla da će doći u Split i inzistirala da njezinu sestru upoznam s Bojanom Ivoševićem. Bojan je moj jako dobar prijatelj kojem sam prouzročio probleme, izvini, Bojane”, rekao je Baričić.

“Vrlo brzo nakon toga prestaje i komunikacija Aleksandre prema meni te od osobe koja je bliska ljudima iz Hrvatske građanske stranke. O kojoj osobi se radi i sve detalje o saznanjima koja imam dat ću policiji. Cilj ove operacije bila je kompromitacija Bojana Ivoševića, a ja sam bio samo poluga preko koje je organizator htio doći do Bojana. Na kraju svega, zbog pritiska javnosti, ja ću se povući iz politike u potpunosti, a mandat gradskog vijećnika, ako ga osvojim, nemam nikakvu namjeru konzumirati”, rekao je Baričić.

“Onog časa kada sam saznao da se radi o maloljetnoj osobi, napravio sam deeskalaciju razgovora i prekinuo komunikaciju. Zanimljivo je da postoje određene poruke koje je isti medij dobio, navedenog izvora, a odlučio je ne objaviti. Prva poruka, 19. svibnja gdje se vidi da je druga strana slala vrlo eksplicitne sadržaje”, rekao je Ivošević.

“24.5., nakon što sam napravio deeskalaciju razgovora, slijedi poruka Luki da ja nisam zainteresiran za tu osobu. Te poruke su oni izbrisali, vodili su s njim komunikaciju na više kanala. Prije nego što je ovo sve došlo do medija, profil je nestao, poruke su obrisane i imamo ovo što imamo. Ničega se ne sramim, jer ništa nisam napravio. Meni je samo žao Luke, koji je napravio lošu stvar, ali nadam se da je nešto iz toga naučio”, rekao je Ivošević.

Puljak je rekao da su ih, kad su ulazili u politiku, upozorili na prljavost u politici. “Rekli su nam, pokušavat će vas ucijeniti na najgnusnije moguće načine”, rekao je Puljak.

“Baričić se povukao, ali politička odgovornost je na drugoj strani. Poručujem tim kriminalcima i mafijašima da se ostave ranjivih ljudi, neka napadnu mene, neka ne diraju ranjive skupine, kojima je život težak i bez toga”, rekao je Puljak.

Ne radi se o podvođenju maloljetnice, nego o iskorištavanju ranjive osobe, rekao je Puljak.

Ljudi koji seksualnost invalida koriste za svoju političku probitačnost, ne trebaju živjeti više s nama u ovom gradu, rekao je Puljak.

To je ranjiva skupina našeg društva i to je tabu tema o kojoj nitko ne razgovara. To je gnjusno! Zamislite koliko su dugo oni to spremali i koliko su dugo o tome razmišljali, tko je najranjiviji od nas i koga treba napasti da se uništi naša politička opcija, rekao je Puljak.

Upitan hoće li se zbog ovoga povući iz politike, Ivošević je rekao da neće.

Ja nisam napravio ništa protuzakonito. Poruke koje su oni slali nama, to su nemoralne poruke. Ja nisam slao ništa nemoralno, rekao je Ivošević.

Potom je pokazao poruke koje su dobivali.

“Cilj sam bio ja. Cilj je bio da me natjeraju da ja pošaljem sliku svoga spolovila i da mi završe političku karijeru. Nisu uspjeli”, rekao je Ivošević.

Osoba koja je komunicirala uopće tu priču još tijekom vikenda, radi se o članu Hrvatske građanske stranke, zaposleniku gradske uprave, rekao je Ivošević, ne htijući otkriti ime osobe o kojoj govori.

“Gospodin, koji je očito imao interes vidjeti neke dijelove moga tijela, nije uspio”, rekao je Ivošević.

