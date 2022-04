Podijeli:







Izvor: N1

Na komemoraciju u Jasenovcu došao je i bivši predsjednik republike Stjepan Mesić, koji se u izjavi novinarima osvrnuo na HOS-ovu udrugu, ustvrdivši da je nelegalno registrirana jer su dokumenti za njezinu registraciju 90-ih godina završavali pozdravom "Za dom spremni".

Sada Vlada može reagirati i tražiti da se ukine ta registracija pa ako se žele ponovno registrirati – mogu samo bez tog pozdrava”, rekao je Mesić te poručio da treba “zaustaviti divljanje i ustašizaciju i donijeti zakonsku normu kojom će to biti zabranjeno”.

Upitan za prekid suradnje predsjednika i premijera, Mesić je ustvrdio kako “očito netko shvaća funkciju kao svoju privatnu stvar i osobne frustracije izražava kako hoće”.

“Toga nema ni u jednoj zemlji. Oni su izabrani da obnašaju svoju funkciju bez obzira sviđaju li se jedan drugom”, istaknuo je.

Upitan za pomilovanje Perkovića i Mustača, odgovorio je kako u vrijeme njegova mandata zahtjeve za pomilovanjem sa svih aspekata razmatrala posebna komisija.

Izraelski veleposlanik: Njemačka je primjer za odnos prema nacizmu i holokaustu

Izraelski veleposlanik Ilan Mor izjavio je u petak u Spomen području Jasenovac da bi se Hrvatska u vezi ustaškog pozdrava “Za dom spremni” trebala ugledati na Njemačku, koja je dobar primjer suočavanja s prošlošću u kojoj su nacisti i njihovi kolaboracionisti provodili holokaust.

Mor je rekao novinarima da je došao u Jasenovac izraziti svoju solidarnost sa žrtvama, zajedno s predstavnicima hrvatske vlade i parlamenta te predstavnicima stradalnika.

Najavio je da će doći u Jasenovac i slijedećeg tjedna zajedno s predstavnicima židovske zajednica kako bi obilježili 28. travnja, Dan sjećanja na holokaust – Jom Hašoa.

Idući tjedan posjetit ćemo i Ludbreg, gdje ćemo odijeliti povelju pravednika među narodima potomcima vrlo hrabre nežidoske obitelji koja je je riskirala svoje živote da bi spasila židovskog dječaka koji danas živi u Izraelu, kazao je Mor.

Što se tiče ustaškog pozdrava “Za dom spremni”, Mor je rekao kako je to “stalno pitanje hrvatske politike”, no on o tome ne razgovara s premijerom Plenkovićem jer to nije nužno. “Mislim da su naše pozicije svima poznate”, dodao je.

Postoje države poput Njemačke gdje je nacistički pozdrav “Heil Hitler” zabranjen zakonom i podložan sankcijama, a postoje i zemlje koje slijede primjer Njemačke suočavajući se sa svojom prošlošću bez straha i oklijevanja, istaknuo je.

“Europske države u kojima su nacisti i njihovi kolaboracionisti provodili holokaust trebale bi se na ugledati na Njemačku kao dobar primjer i slijediti ga”, poručio je izraelski veleposlanik.

Tijek događaja iz minute u minutu pronađite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.