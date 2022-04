Predsjednik Milanović je rekao kako ne treba djecu osuđivati zbog grijeha roditelja. On kaže kako Ivan Račan to razumije i uglavnom šuti.

Spomenuo je i Gojka Šuška čiji su generali, kako predsjednik kaže, potpisali to pismo.

"Platit ćete za to, skupo ćete platiti za to", kaže predsjednik ponavljajući izjave od jučer.

Zahtjevi za pomilovanje više neće ići preko Ministarstva uprave, tvrdi predsjednik nazivajući ponovno HDZ razbojnicima. "Što će meni HDZ-ovo ministarstvo, korumpirano", kaže Milanović.

"Zanima me koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. Takvih nema, prestari su za to. To što je netko bio branitelj i nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako ne netko ubio u ratu dok je branio Hrvatsku, odgovarat će, ali to što je branio Hrvatsku mu je olakotna okolnost", govori predsjednik.