“Marića su svi voljeli, a kad volite ministra financija – nešto je čudno”

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Newsrooma.

Za novog ministra financija Primorca kaže da on došao kao mali od kužine i da se tako cijelo vrijeme i ponašao.

“Ono što je kod njega već sad problem, njegovi studenti i studentice su ga hvalili kao čovjeka koji zastupa porez na nekretnine. I on je bio po tome poznat. On se sad pojavljuje i kaže da nema govora o tome. To znači da se ide na varijantu – ne talasaj. Kad on kaže sjekirom da nema govora o tome, to znači da on neće voditi nikakvu politiku. AKo se rat nekako primiri, onda će se vjerojatno primiriti i ti energetski pritisci. Ja sam iz generacije koja pamti puno veću inflaciju, ali pamti i nestašicu. Mene u ovom trenutku više brine mogućnost nestašice nego inflacije, a o tome nitko ništa ne govori”, kazao je.

Komentirao je, između ostalog, i sada već bivšeg ministra financija Zdravka Marića.

“Marića su svi voljeli, a kad volite ministra financija onda je tu nešto čudno. Ja sam rekao prije 5,6 godina – njegov posao je najgori. On mora stalno govoriti ‘ne’. Jer on ima kasu i računa koliko mu iz kase odlazi. On je očito pazio kako taj ‘ne’ koristi. Ja se bojim da njegov nasljednik uopće neće biti u stanju reći ne”, rekao je.

