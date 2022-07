Puhovski: “Primorac je mali od kužine, cijelo vrijeme se tako ponaša”

Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Newsrooma.

Na početku je komentirao inicijative oporbe za izglasavanjem nepovjerenja ministrima koje su prošle neuspješno, a Puhovski smatra da je to u ovom trenutku slabost oporbe.

“HDZ drži svoje, a oporba ne drži. To se vidi po broju ljudi koji dolaze na glasanje. Još nikad nije bilo, a da barem 15-ak ljudi iz oporbe izostane s glasanja. HDZ bi jednom trebao napraviti eksperiment kad traže recimo nepovjerenje nekom ministru, da nitko od njih ne dođe na glasanje jer ovi drugi moraju dobiti većinu. Oni ne moraju nikog imati, a ovi čak ne vjeruju sami u sebe. Bitne teme se usputno spominju, nema neke suvislosti”, ističe.

Kod ustavnih promjena koje bi trebale biti zaista važna stvar, HDZ je dao jedan sasvim pristojan okvir za raspravu, govori Puhovski.

“Nejasna je pozicija stranke koje ima muško šovinističko ime – Socijaldemokrata. Tu se Socijaldemokrati ovi drugi Grbinovi ponašaju li-la, ali sad su odlučili da se ipak ne ide. Ako oni doista ostanu samo na promjenama zakona, oni ništa bitno ne mogu promijeniti”, smatra.

Perspektiva Socijaldemokrata

Govoreći o perspektivi Socijaldemokrata kao stranke, Puhovski ne vidi puno razloga za optimizam.

“Oni nisu sad najjača oporbena stranka jer ih petero iz kluba nije ušlo u stranku. SDP ima više zastupnika koji su u stranci. Socijaldemokrati i Vidović imaju najjači klub, ali nisu najjača stranka. Događa se da do upravljanja nikome nije naročito stalo”, kazao je.

Komentitrao je i novog potpredsjednika Vlade Olega Butkovića, rekavši da se on veoma pametno ponaša.

“Nije se isticao u stvarima izvan svoje domene, a u svojoj domeni je nešto napravio. On se pokazao pametnim da se nije bavio općom politikom. Sad je zaista vrijeme za nekakav zamah”, smatra Puhovski.

Za novog ministra financija Primorca kaže da on došao kao mali od kužine i da se tako cijelo vrijeme i ponašao.

“Ono što je kod njega već sad problem, njegovi studenti i studentice su ga hvalili kao čovjeka koji zastupa porez na nekretnine. I on je bio po tome poznat. On se sad pojavljuje i kaže da nema govora o tome. To znači da se ide na varijantu – ne talasaj. Kad on kaže sjekirom da nema govora o tome, to znači da on neće voditi nikakvu politiku. AKo se rat nekako primiri, onda će se vjerojatno primiriti i ti energetski pritisci. Ja sam iz generacije koja pamti puno veću inflaciju, ali pamti i nestašicu. Mene u ovom trenutku više brine mogućnost nestašice nego inflacije, a o tome nitko ništa ne govori”, kazao je.

Osvrnuo se i na sad već bivšeg ministra financija Marića.

“Marića su svi voljeli, a kad volite ministra financija onda je tu nešto čudno. Ja sam rekao prije 5,6 godina – njegov posao je najgori. On mora stalno govoriti ne. Jer on ima kasu i računa koliko mu iz kase odlazi. On je očito pazio kako taj ne koristi. Ja se bojim da njegov nasljednik uopće neće biti u stanju reći ne”, rekao je.

Požarište u Zatonu i Raslini

Govoreći o velikom požaru na šibenskom području, kaže da se tu prije svega radi o ljudima koji tamo žive jer su to mala mjesta.

“Ti ljudi su doista bili životno ugroženi. Najbolje stvari u ovoj zemlji funkcioniraju na dobrovoljačkoj bazi. Tu je HGSS, ali su to ljudi koji vi ne možete uvijek imati pod kontrolom. Tu je sustav doista loše krenuo”, rekao je.

Ističe da mu nije jasno zašto Milanović tako oštro kaže da vojska ne može biti na požarištu.

“Vojska nije samo za ubijanje i fine stvari, oni imaju i ovakve funkcije. Ne mogu samo BBB-i hvatati trudnice i djecu. Vojsku treba demistificirati. Obadvije strane, a jedna naravno puno primitivnije, a to je Banožić, mistificiraju vojsku, a to je za Hrvatsku jako loše i opasno”, kaže.

