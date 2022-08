Podijeli:







Izvor: N1

Bivši financijski direktor riječke rafinerije, ali i bivši potpredsjednik Vlade i predsjednik NO-a Ine Slavko Linić komentirao je situaciju u Ini.

Komentirajući kako bi on reagirao Slavko Linić je rekao: “Uprava je u moje vrijeme ipak kontrolirala velike kupce, nabavku nafte i plina. Nadzorni odbor je s obzirom na neke sumnjive radnje angažirao međunarodnog stručnjaka, provjerio i sankcionirali smo jednog člana Uprave. Reagirali smo na vrijeme. To pokazuje da su veliki propusti članova Uprave, posebno predsjednika Uprave. NO većinom analizu poslovanja radi na bazi godišnjeg izvješća, trebali su imati signal, ali smatram da je Uprava to morala vidjeti i znati.”

VEZANE VIJESTI Davor Štern o pljački Ine: Gadljivo! Šef Ureda za pranje novca: “Ovo je najveća zapljena novca u našoj povijesti”

“Nažalost, ne bavimo se proizvodnjom, istraživanjima i eksploatacijom nafte i plina, prebacili smo se samo na trgovinu”, dodao je Linić.

“Mađari su najveći krivci za ovu situaciju jer su ušli kao strateški partner gdje se trebalo obnoviti riječku rafineriju, sisačku, trebalo se nastaviti istraživanje u Jadran u i u Siriji. Danas vidimo da je eksploatacija pala, pobjegli smo iz Sirije i ostavili ogromna nalazišta, a od rafinerija jedna je zatvorena. Mađari su izabrani kao strateški partneri, ali su imali smo 25 posto plus jednu dionicu što znači da je većinu u Upravi imala Hrvatska i moglo se kontrolirati”, smatra bivši predsjednik NO-a Ine.

“Mislim da Hrvatska teško može ulagati, ne samo u rafinerije, nego u istraživanje, a Hrvatska to ne može financirati. Pitanje je tko može biti partner jer Mađarska očito nije. Smatram da bi trebalo pojačati istragu”, zaključio je.

“Onaj tko upravlja mora imati odgovornost. Ako ništa, birači će reći svoje”, rekao je odgovarajući na pitanje o odgovornosti vladajuće stranke.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.