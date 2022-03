Kovač: Zapad u ovom sukobu mora pobijediti, inače bi to bilo loše za imidž

Podijeli:







Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost N1 Studija uživo i komentirao rusku invaziju na Ukrajinu.

Kaže da se u Ukrajini trenutno vodi brutalan rat koji je Rusija pokrenula kako bi Ukrajinu učinila ovisno o sebi.

“Zasad vidimo samo napore Zapada, predvođene SAD-om da se Ukrajini pomogne naoružanjem i opremom. Pitanje je hoće li te ekonomske sankcije koje će danas biti pooštrene biti dovoljne da se Rusiju odvrati od nastavka ratovanja. Moje je mišljenje nažalost da Putina to neće spriječiti”, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski u današnjem obraćanju ponovno je istaknuo da bi trebalo proglasiti zonu zabrane letova iznad Ukrajine.

“Ja sam to govorio već prije dva tjedna da je to trebalo napraviti, kad se već išlo Ukrajinu u toj mjeri podržati. Ja se bojim da na ovaj način Ukrajina neće moći vratiti svoj teritorij. To je moja procjena i ja bih volio da sam u krivu. Bojim se da ove sankcije neće biti dostatne. Ovo je rat Rusije protiv Zapada jer Zapad maksimalno podržava Ukrajinu. Bilo bi vrlo nezgodno za nas da Ukrajina ostane okupirana, to bi na neki način bio uspjeh Rusije”, objašnjava Kovač.

Kovač napominje da zemlje Bricsa (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, op.a.) čine 23 posto svjetske ekonomije i s tim zemljama Rusija surađuje.

“Ako Rusija pokaže otpornost i preživi sankcije, to će biti jedan mali uspjeh za Rusiju. Kad je Zapad već ušao toliko daleko u sukob, onda Zapad mora pobijediti. Inače bi to bilo jako loše za imidž Zapada kao bastiona slobodarske demokracije. Ono što je bio Sovjetski savez kao supersila, to je danas Kina, a Rusija je mlađi partner Kine”, kazao je.

Može li doći do diplomatskog dogovora?

Kovač kaže da će Putin i Zelenski kad tad morati sjesti za stol i dogovoriti se, ali da zasad Putin nije sprreman za to.

“Putin nije ostvario ciljeve koje želi ostvariti. Naši partnerski lideri su se zaista zalagali i angažirali, a Putin je kupovao svoje vrijeme i krenuo u rat. Bit će jako teško Ukrajincima bez konkretne pomoći na terenu”, rekao je.

Upitan mogu li se sukobi proširiti i na druge europske zemlje, odgovara:

“Mi ne znamo koji su planovi Putina. Mi samo znamo da se sa svojom vojskom nalazi u Ukrajini i da očito želi odsjeći Ukrajinu od Azovskog i Crnog mora. Konačni cilj je Ukrajinu oslabiti, učiniti je državom koja može biti neovisna, ali upućena u suradnju s Rusijom”.

O eventualnom ulasku Ukrajine i Moldavije u Europsku uniju, kaže da naravno da se to ne može ostvariti preko noći.

“Postoje druge metode – to je recimo da omogućite pristup jedinstvenom tržištu. Imate puno mogućnosti, samo treba pokazati inventivnost. Nažalost, još uvijek imamo preveliku birokratiziranost”, rekao je Kovač.

