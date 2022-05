Debeljak: Čuo sam više puta da se Brodosplit želi namjerno uništiti

Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave DIV Grupe i Brodosplita, bio je gost Novog dana.

Rekao je kako je više puta čuo da se Brodosplit želi namjerno uništiti: “Čuo sam iz puno visokih krugova da se namjerno uništava Brodosplit bi se onda 3. maj nekome mogao uvaliti. To nije moja konstatacija, to sam čuo više puta od visokih krugova”.

Zbog cijele su situacije, kaže, izgubili dogovoren posao za “najbolji brod ikad u Hrvatskoj”.

“Mi smo u datom trenutku trebali prekinuti sve poslove za koje nemamo financiranja. Zato smo s 1500 radnika pali na nekakvih 600. Probat ćemo to sad širiti, hvatamo neke manje poslove, mi smo ipak veliko brodogradilište, gradimo velike brodove… Možda najgora stvar trenutno je, mi smo ugovorili, vidjet će te dok se taj brod izgradi negdje drugdje, ali mi smo ugovorili sigurno jedan od najboljih brodova ikad u Hrvatskoj. Prije dva dana je kupac odustao. Došli smo na svjetski vrh brodogradnje da bi sada… Sve su razumjeli, i rat u Ukrajini i sve to, ali nitko nije mogao razumjeti sporost Vlade i nezainteresiranost da to riješe”, rekao je Debeljak.

