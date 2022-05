Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je predsjednik Uprave DIV Grupe i Brodosplita Tomislav Debeljak.

Splitsko brodogradilište upalo je u probleme kada su Rusiji uvedene sankcije zbog agresije na Ukrajinu, a oni su imali kredit preko ruske VTB banke.

“Mi normalno poslujemo, dobro radimo, prošle godine Brodosplit je imao 49 milijuna kuna dobiti. Dogodila se situacija da su nakon napada na Ukrajinu došle sankcije, dobili smo odmah od VTB-a informaciju da ne mogu dalje nastaviti financiranje jer im je zabranjeno. Odmah smo pitali ostale banke s kojima smo radili, rekle su da isto ne smiju zbog sankcija. Javili smo se odmah HBOR-u, bilo je tu 10-20 dopisa nakon toga smo poslali apel 40-ak najvažnijih ljudi u Hrvatskoj, od Aandreja Plenkovića nadolje, nije se ništa dogodilo ni nakon toga.

Čekali smo u mjesec dana, a naši mjesečni troškovi su 150 milijuna kuna. Nakon mjesec dana DIV je kao majka postavio leđa, na kraju je nevin i on nadrapao. Izašli smo u javnost, umjesto da smo dobili pomoć, dobavljači su za mali dug od 40 milijuna kuna blokirali račun i DIV-a i Brodosplita. Guramo svaki dan, radimo, radili smo i na uskrsni vikend, na sreću radio je tada i HBOR. Imali smo medijsku šutnju, ali vidim da neke stvari izlaze van. Pred dva dana smo imali u HBOR-u sastanak, slavodobitno smo riješili problem, da kažemo svima skupa da će problem biti riješen za tri mjeseca” rekao je Debeljak.

“Čuo sam da se Brodosplit namjerno uništava”

No što u ta tri mjeseca?

“Tri mjeseca možete vi izdržati bez vode, hrane? Kako da ja radnicima i njihovoj djeci kažem ‘za tri mjeseca će biti riješeno'”, rekao je Debeljak te dodao zašto tek za tri mjeseca: “Zato što su se nakon dva i pol mjeseca čekanja pitale Europska unija i Vlada, našli su neko rješenje da bi to za tri mjeseca bilo gotovo, tako je nema priopćenje. Koliko god da sam cool cijelo ovo vrijeme, ja sam u tom trenutku puk’o. Kako reći gladnoj djeci, radnicima da će za tri mjeseca biti sve u redu? Bolje im reći odmah odite van, nađite drugdje posao pa ćemo graditi kasnije na temeljima koji jesu, kad dođe normalnije stanje, da li uz pomoć države ili ćemo prodati svoju imovinu i dovršiti brodove uz svoju muku i žuljeve kao što smo i do sada radili i ići onda ponosno dalje”.

Rekao je kako je više puta čuo da se Brodosplit želi namjerno uništiti: “Čuo sam iz puno visokih krugova da se namjerno uništava Brodosplit bi se onda 3. maj nekome mogao uvaliti. To nije moja konstatacija, to sam čuo više puta od visokih krugova”.

Zbog cijele su situacije, kaže, izgubili dogovoren posao za “najbolji brod ikad u Hrvatskoj”.

“Mi smo u datom trenutku trebali prekinuti sve poslove za koje nemamo financiranja. Zato smo s 1500 radnika pali na nekakvih 600. Probat ćemo to sad širiti, hvatamo neke manje poslove, mi smo ipak veliko brodogradilište, gradimo velike brodove… Možda najgora stvar trenutno je, mi smo ugovorili, vidjet će te dok se taj brod izgradi negdje drugdje, ali mi smo ugovorili sigurno jedan od najboljih brodova ikad u Hrvatskoj. Prije dva dana je kupac odustao. Došli smo na svjetski vrh brodogradnje da bi sada… Sve su razumjeli, i rat u Ukrajini i sve to, ali nitko nije mogao razumjeti sporost Vlade i nezainteresiranost da to riješe”, rekao je Debeljak.

Na pitanje što očekuje od novog ministra gospodarstva Davora Filipovića rekao je njegove stavove ne zna te da su mu poslali dopis.

“Ne mogu njega suditi, mora sve skupa pohvatati. Ali općenito institucije što su bile do sada, to je poražavajuće”, rekao je.

Ističe da je “pomoć Vlade bila na vrijeme, bili bismo sad ponosno brodogradilište, izvoznik, sve bi bilo super, sve bi bilo ok”.

“Sad, ima li još vremena da svi skupa sjednemo i probamo se vratiti na ono staro, nema veze tko je kriv, ne znam ima li. U svakom slučaju, u najgorem slučaju, da nema nikakve pomoći, mi smo firma koja će preživjeti jer imamo dvije i nešto milijardi kuna kapitala, ne možemo propasti. Isto tako, u predstečaju koji jest, želimo sve skupa čistiti, vratiti, ali kad ćemo moći. Kad prodamo aktivu, nikakav problem. Za godinu dana, u najgorem slučaju, sigurno će biti oko 500 ljudi i da padaju sjekire i da bude 3. svjetski rat”, rekao je Debeljak te dodao:

“Brodovi se ne mogu raditi kao u pekari, bez garancije države. Ti financiraš tri godine da bi se onda naplatilo i da biste zaradili svi skupa. Bez nje ne možemo.”

