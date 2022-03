Podijeli:







Izvor: N1

Rekonstrukcija Vlade više nije pitanje toga želi li premijer pojedine ministre smijeniti, nego je pitanje dana kada će to učiniti. Andrej Plenković oprostit će se od ministara opterećenih aferama, a javnost već danima spekulira tko bi ih mogao zamijeniti.

Spekuliralo se da bi Banožića na čelu MORH-a mogao zamijeniti aktualni ministar branitelja Tomo Medved, ali sad se kao kandidat pojavio još jedan aktualni ministar – Davor Božinović.

Što on kaže o tome?

“Ja vas lijepo molim, ovo je jedan događaj o kojem moramo govoriti u kontekstu stvaranja države, ove druge teme uopće ne želim komentirati. Nikakve kombinacije, a to već znate, to vam i predsjednik Vlade govori. I ponavljamo predsjednik Vlade odlučuje kako će proći ta rekonstrukcija, do tada su sva ta pitanja pa i odgovori, pogotovo nas ostalih, izlišni”, rekao je na Plitvicama, kod Spomen obilježja Josipu Joviću, prvom hrvatskom redarstveniku poginulom u Domovinskom ratu, u prigodi obilježavanja 31. obljetnice akcije „Plitvice“.

Više o mogućim kombinacijama po ministarstvima čitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.