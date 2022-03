Nove kombinacije za Plenkovićeve pretumbacije u Vladi

Podijeli:







Josip Aladrović, Mario Banožić, Vili Beroš, Tomislav Ćorić, Boris Milošević, Nataša Tramišak... Dugačak je popis ministara koji su svojim postupcima (ili nečinjenjem) doveli šefa Vlade u probleme i u situaciju da mora objašnjavati postupke svojih ministara i braniti ih. Rekonstrukcija Vlade više nije pitanje toga želi li premijer pojedine ministre smijeniti, nego je pitanje dana kada će to učiniti. Andrej Plenković oprostit će se od ministara opterećenih aferama, a javnost već danima spekulira tko bi ih mogao zamijeniti. Novinar Ivan Pandžić dobro poznaje političku scenu i za N1 je pojasnio tko bi mogao zamijeniti ministre koji su pred izlaznim vratima.

Ministarstvo obrane

Odlazak ministra obrane Marija Banožića dugo već zaziva predsjednik Republike Zoran Milanović.

Spekuliralo se da bi Banožića na čelu MORH-a mogao zamijeniti aktualni ministar branitelja Tomo Medved, ali od te se ideje, čini se, odustalo. Sad se, kaže Pandžić, kao najizgledniji kandidat pojavio još jedan aktualni ministar – Davor Božinović.

“To je to, čini se da se od ove ideje da Tomo Medved bude ministar, odustalo. Iako se nama čini da je on savršen, ratni veteran i sve, kad pogledamo prema van, najvažniji je postao odnos s NATO-om. Davor Božinović je čovjek koji ima nevjerojatno iskustvo, zna jezike, bio je veleposlanik pri misiji u NATO-u. Kad bi on preuzeo taj resor, otvorila bi se i linija s Pantovčakom”, objašnjava Pandžić.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Tko bi u slučaju odlaska Božinovića na čelo Ministarstva obrane preuzeo MUP?

“Sigurno je da se MUP, koliko god pričali o neovisnosti, neće dati nekome sa strane. To će biti politički teškaš iz HDZ-a”, siguran je Pandžić.

Na pitanje je li jedan od kandidata za preuzimanje resora unutarnjih poslova u tom slučaju politički tajnik HDZ-a Ante Sanader, Pandžić kaže: “Sigurno. I njega se pitalo. I on je u liniji teškaša.”

Socijala

Zamjena za Josipa Aladrovića koji je na odlasku iz Vlade mogao bi biti Davor Filipović. Pandžić je pojasnio zašto premijer uporno pokušava s Filipovićem.

“To su pričali i kad je samo Aladrović bio u pitanju. Plenković ga izgleda želi u Vladi da se dokaže nakon fijaska u Zagrebu i niza gafova”, objašnjava.

U slučaju da Aladrović ode, moglo bi ga zamijeniti jedno poznato lice. U kuloarima se spominje ekonomist Damir Mihanović.

“Tu je informacija da mu je ponuđeno i zdravstvo ili socijala”, kaže Pandžić.

Mjesto potpredsjednika Vlade

Tko bi mogao zamijeniti Borisa Miloševića na mjestu potpredsjednika Vlade?

Spominju se Spomenka Đurić ili Snježana Vasiljević.

“Oko Borisa Miloševića, važno je raščistiti da su, unatoč otvorenoj istrazi, svi manjinci željeli da on ostane. Ali, ako odlazi Aladrović, ne može on ostati. To HDZ zamjera i medijima. Pitaju zašto se Pupovca oko ovoga nije pritiskalo kao Plenkovića. Ove dvije gospođe u obje stručne, ali… Đurić ima direktan teret, ona je je između 2017. i 2020., dok nije došla Tramišak, potpisala 1.700 nezakonitih rješenja. Te slučajeve Ministarstvo sad gubi na Upravnom sudu. Ona je tamo dugo i siva je eminencija u Ministarstvu. Nijedna ni druga nisu članice SDSS-a”, govori Pandžić.

Ministarstvo zdravstva

Među imenima koja se spominju kao zamjena za posrnule ministre i ono je HDZ-ove Margarete Mađerić.

“Ona se spominje, ali vjerujem da je ovo rekonstrukcija koja mora osigurati pobjedu na izborima za dvije godine. Ona se spominje, ali veliki je otpor i u HDZ-u”, kaže Pandžić.

“Vili Beroš bi trebao otići, ali je li bolje dati to zdravstvo nekome tko je već unutra… HDZ s liječnicima nema problema”, zaključuje Pandžić.

Ministarstvo regionalnog razvoja

Govoreći o ministrici Nataši Tramišak, Pandžić kaže kako je zanimljivo što se često čuje kako je i ona među kandidatima kojih se Plenković namjerava riješiti, ali da se nikako ne spominje tko bi je mogao zamijeniti.

“Kao što smo vidjeli iz izjava župana Anušća i premijera, postoji mogućnost da ona ostane. Zaminimljivo, nitko nije spomenuo nekoga tko bi je mogao zamijeniti.”

