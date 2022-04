Barić objasnio kako branitelji u Mariupolju već dva mjeseca odolijevaju napadima

Podijeli:







Izvor: N1

Vojni analitičar Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Newsroomu je analizirao situaciju u Ukrajini.

Na početku je objasnio kako je najveća koncentracija ukrajinskih i ruskih snaga na jugu i istoku Ukrajine.

“Procjena je da su Rusi dosad dovukli 4 divizije – potpuno svježe. Dovlače također borbene skupine sa sjevera, ali njihova upotrebna vrijednost je upitna. Nakon toliko borbe njihove jedinice bi trebale biti poslane na oporavak i popunu, a ne ovdje, ali Rusi očito žele što brže pokrenuti operaciju.

VEZANE VIJESTI VIDEO Rusija ispalila interkontinentalni balistički projektil Zapovjednik mariupoljskih marinaca traži međunarodnu pomoć za bijeg iz opsade Rusko ministarstvo obrane traži više tajnosti o ruskim žrtvama u Ukrajini

Što se tiče Ukrajinca, jasno je da neko značajnije pojačanje može doći sa zapada i sjevernog djela Ukrajine. Lukašenko se ne želi umiješati u rat ni na koji način, a bjeloruska vojska bi se prije pobunila nego ušla u rat. Iz Sumija se može dobiti određni broj pojačanja”, veli.

Rekao je, također, kako sve ovisi o tome kako će biti na istoku.

“To je tzv. donbaska izbočina, koju Rusija sada želi u ovoj fazi rata onesposobiti. Sada govorimo o drugoj fazi sukoba. Prva faza je bila neuspjeh na sjeveru. Nema dubokih proboja. Upitno je koliko su ruske snage operativno sposobne, posebno one koje su dovedene iscrpljene sa sjevera.

Ukrajinci imaju otprilike 10 brigada, oko 40 tisuća boraca, dobro opremljenihi ukopanih. Vjerojatno mogu računati i na teritorijalne snage. Što se tiče Rusa, kada je krenula 58. armija imali su oko 38 tiuća vojnika, sada bi još 70 tisuća htjeli dovesti kako bi stvorili odnos snaga koji bi polučio uspjeh. Postoji čitav niz čimbenika na obje strane koji im idu u prilog ili im otežavaju”, govori.

“Očito je da je ruski moral prilično slab”

Govorio je posebno o Donbaskoj izbočini, kaže kako je to ruski cilj:

“Donbasku izbočinu Rusija želi na svaki način zatvoriti i time bi postigli cilj da nanesu što više štete. Ako tu dođe do uspjeha, to bi u ruskoj percepciji značilo da će Ukrajinci morati pristati na njihove uvjete. Mislim da se tu jako varaju jer su stvari otišle predlaeko. Rusija je pokrenula ubrzanu operaciju i sada su vjerodostojni američki podaci da do parade 9. svibnja moraju imati neke rezultate. Zašto su pokrenuli ubrzano? Ove snage koje dovlače sa sjevera, to su iscrpljene snage, njima treba operativna pauza za popunu, tu nemaju ništa. Drugo vi niste postigli odnos 3:1 i treće, cijela operacija je započela prije nego što je Mariupolj osvojen”.

Kaže i kako je činjenica da ruske snage nisu bile pripremljene te da su posljednjih nekoliko dana ispipavali teren ne bi li našli ukrajinske slabosti.

“Očito je da je ruski moral prilično slab. Potoje na ruskim društvenim mrežama izvještaji o odbijanju dolaska u Ukrajinu, o odbijanju ugovora za vojnu službu u Ukrajini na 3 do 6 mjeseci. To pokazuje da dizanje rezervista neće baš biti uspješno. To je velik problem. Kvaliteta kadra je i dalje upitna”, veli.

Ističe i kako se branitelji u Mariupolju dobro drže i koriste sve svoje prednosti. Napomenuo je i koji je ključ njihove obrane.

“Mariupolj je poslije Drugog svjetskog rata izgrađen tako da imaju mogućnost prizvodnje i tijekom rata, a imate i podzemne tunele koje branitelji koriste i evo, Mariupolj se brani već dva mjeseca. Zato Rusi neprestano pozivaju na predaju, ali zapravo, nitko se neće predati. Neće biti predaje, eventualno će iskoristiti tunele za bijeg ako borba postane nemoguća”, veli.

“Mariupolj je ključan”

Objasnio je i zašto je Mariupolj ključan:

“Mariupolj je ključan ako želite uspostaviti južni koridor od Rostova na Donu do Krima. Tu se radi o izuzetno velikoj mreži pruga i one su razlog zašto su ruske snage na jugu tako dobro napredovale, mogle su dovoditi pojačanja i opremu do postrojbi dok se ukrajinska obrana nije posložila. Bez Mariupolja, koji je ključno željezničko, lučko i cestovno središte, ne možete upostaviti punu opskrbu. Rusi očajnički žele što prije završiti tu priču s Mariupoljem”, rekao je.

Koliko dugo, pak, mogu još izdržati branitelji u Azovstalu: “Dva dana do dva tjedna, to je teško predvidjeti, ali činjenica je ta da tu baš neće biti previše predaje”.

Spomenuo je i novu fazu, kaže kako su Ukrajinci dosad dobivali strateške obavještajen podatke, ali da su sada sva ograničenja skinuta i dobivat će taktičke podatke na bojištu i moći će reagirati u trenutku. Dodao je i kako su ruski nedostaci dali Ukrajincima priliku da izdrže sljedeć mjesec do mjesec i pol dana.

VEZANE VIJESTI Preživjela je holokaust, a umrla je skrivajući se od Rusa u podrumu u Mariupolju Fižulić: Embargo na naftu je puno bolniji za Rusiju nego za EU Rusi dali novi ultimatum braniteljima Mariupolja

Govorio je i o ruskim zračnim snagama:

“Rusi nisu spremni za blisku zračnu potporu iz sljedeća tri razloga:

Rusi nemaju precizno vođenje taktičke projektile zemlja-zrak nego moraju koristiti nevođene bombe i projektile, a to znači da avion mora doći, poravnati se sa ciljem i baciti bombe na maloj visini, a to je izuzetno skupo. Drugi razlog je taj da ruske zračne snage nemaju podvjesne spremnike sa sustavima za otkrivanje cilja i navođenje projektila. Treće, to je nedovoljna izučenost ruskih pilota. Oni imaju prosječno 80 do 100 sati naleta, a zračna potpora znači da morate imati savršenu koordinaciju sa snagama na zemlji. Usprkos tome što bi sada trebali napraviti zračnu potporu, ruske zračne snage nisu sposobne za to”, objašnjava.

“Rusija želi napraviti munjeviti rat”

Naposljetku je govorio o ishodima:

“Ishodi? Rusija želi sada napraviti brzi rat, munjeviti rat koji će napraviti anihilaciju ukrajinskih snaga. Ukrajina ako izdrži idućih mjesec do mjesec i pol dana stvari će se jako loše odigrati za Ruse. Prvo jer trebaju operativnu pauzu, drugo zapad je otpustio sve kočnice što se tiče vojne potpore. Ako Ukrajinci izdrže, razbit će ruski plan. Ovaj sukob je tek počeo i čak i da Ukrajinci izgube ovaj dio ne mogu biti u kratko vrijeme poraženi”.

Nazire li se mir?

“Nipošto ne očekujem mir u sljedeće dvije do tri godine”, zaključuje.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.