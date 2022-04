Rusi nastavljaju s napadima na Azovstal, brojni civili smješteni u čeličani

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kako navode, povećava se ruska vojna prisutnost na istočnoj granici Ukrajine, a borbe u Donbasu se intenziviraju dok ruske snage nastoje probiti ukrajinsku obranu. Više čitajte OVDJE.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022



