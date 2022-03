Avdagić: Putin treba situaciju gdje će moći ponižavati Zelenskog

Podijeli:







Izvor: N1

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić gostovao je u Newsroomu te je komentirao stanje u Ukrajini.

“Koliko je Ukrajina daleko od mira? Krenimo ovako, čini mi se da nema stvarne volje u Kremljju, u Moskvi, kod Putina, ne vidi se da on želi odustati, ili popustiti što je najvažnije. Očigledno je, ne da su uletjeli nespremno u Ukrajinu, nego lakomsileno. Kako netko u Kremlju može sačuvati obraz nakon svega toga. Kako netko može sačuvati obraz kada je već najmanje 7.000 ruskih vojnika poginulo. Kako sačuvati obraz kada to usporedite s SAD-om koji je u svim ratovima nakon 11. rujna izgubila oko 7.000.

VEZANE VIJESTI “Rusija je hladna i mračna država. Ne osjećam se dobro kad im vidim novo oružje” Analiza CNN-a: Zašto je ukrajinska borba za opstanak daleko od kraja Kada bi Putin mogao pristati na pregovore sa Zelenskim?

Da se to dogodilo Amerikancima, oni bi pali. Ključna razlika je, imamo diktatora, imamo diktaturu, cenzuru i propagandu. Bojim se da jedan dio Rusa koji ne živi u velikim urbanim središtima, vjerojatno još uvijek ne shvaća što se događa, ma da, kako tjedni prolaze učinak sankcija osjetit će oni sami, a i ono što je najgore dolazit će njihovi mrtvi sinovi i očevi”, rekao je.

“Putin uživa u ponižavanju ljudi”

Kaže i kako vjerojatno postoji neka kombinacija onoga što Putin želi postići na terenu.

“Čini mi se već dulje vrijeme, i prije agresije, da njih zanima crnomorska obala. Međutim, to će biti izuzetno teško dobiti ako misle u potpunosti očistiti tu obalu od ljudi koji pružaju otpor. Vidite kako je u Mariupolju, zamislite kako je u Odesi, tamo će to biti puta 10. Oni imaju sudar s realnošću i Putin mora imati sudar s realnošću, no pitanje je koliko je okružen ljudima s kojima se on može dalje savjetovati i tražiti rješenje.

Sve je na njemu, on mora spastiti svoju čast, a ne vidi se da je to u ovom trenu nešto što se događa i čini mi se da je ovo nešto što će još potrajati. Kada vidite zadnje snimke gdje je sa suradnicima, primijetiti ćete jednu stvar, on uživa u ponižavanju ljudi koji su mu najbliskiji. Ako je to tako s takvim ljudima, znači da on treba situaciju gdje će moći ponižavati Zelenskog. To su stvari psihologije i moramo se priviknuti da sve što smo znali o diplomaciji više nije primjenjivo u ovoj situaciji, ovdje je važna psihologija i obavještajci.

Imamo diktatora koji ima velike apetite i nitko ne može u ovom trenu reći da je ovakav razvoj događaja u Ukrajini spasio dobar dio Europe koja bi se vjerojatno našla na udaru. Sada kada su se suočili s realnošću da njihove vojne snage, ne da nisu sposobne, nego su se vojnici pokazali nemotiviranima i to je ključ, to nije ruski rat, to nije rat Rusa protiv Ukrajinca, oni imaju tijesne, duboke veze i zapravo Rusi samo prepoznaju što je želja Ukrajinaca. To je želja za boljim životim i svjesni su da to ne mogu dobiti uz Rusiju”.

“Ovo nije ruski rat”

Govorio je o tome i je li moguće svrgnuti Putina. Kaže kako se od dijela obavještajaca može čuti kako je Putin izoliran i da se do njega ne može samo tako doći.

“Opet se okružio najbližim suradnicima koji su mediokriteti i nisu najbolji ljudi koje Rusija može dati. To nisu ljudi koji posjeduju hrabrost. Moramo se zapitati hoće li vojska prije reagirati, koja je osramoćena u ovom ratu.

Vi imate demotivirane vojnike i to je u potpunosti razumljivo. Čini mi se da mi svi imamo problem, počeo se javljati antiruski sentiment i moramo ponavljati ljudima da ovo nije ruski rat, ti vojnici to ne žele. Oni se nalaze u iznimno teškoj situaciji i kada okruže gradove, to ide sporo i ključni moment zašto to nije ruski rat, to je zemlja u kojoj se brutalno obračunava s demostrantima, sada zamislite kada imate grad u okruženju u kojem ljudi izlaze, pjevaju ukrajinsku himnu i idu nenaoružani na ruske vojike i oni ne pucaju. Oni nisu u stanju uvoditi red”, veli.

U nastavku dodaje:

“Sigurno da može netko smijeniti Putina. Imaju na raspolaganju i kvalitetnih ljudi, čak i u njegovom okruženju, ali pitanje je vjeruju li oni da mogu nešto napraviti i hoće li sami sebe dovesti u pogubnu situaciju. Pitanje je tko može, u ovoj izoliranoj situaciji, Putina zamijeniti i da može nivelirati situaciju da eventualno bude nešto što je bilo prije svega ovoga”.

“Bjelorusija još brutalnije kontrolira stanovništvo”

Na čijoj strani je vrijeme?

“Situacija je prilično složena, vrijeme defintiivno ne radi za ukrajinske civile, oni će najviše platiti. Kako će vrijeme ići naravno da će fokus padati, i ovdje kada su bili ratovi s vremenom je interes padao dok se nisu dogodili zločini koji su vratili interes svjetkim medija. To se i tamo događa.

Mislim da Zelenski igra po jako tankoj liniji. Njegova lokacija je poznata i jedan jako brutalan napad može dekapitirati ukajinsko vodstvo koje je vrlo hrabro odlučilo ostati u Kijevu. To bi bio ratni zločin, uništavanje milijunskog grada, no ne možemo isključiti da je druga strana to voljna napraviti i da im to neće biti problem”.

“Prežive li ovo sad Ukrajinci i ako imaju snage za kontraofenzivu, za tjedan – dva ako je pokrenu i krenu tjerati agresora sa svog teritorija, mislim da možemo reći tko je pobijedio. Jer u tom trenutku teško da će se Rusija odlučiti da idu na najbrutalniji način jer oni su taj rat u tom trenutku izgubili. Pitanje i koliko su snage na zapadu pripremne, ovisi o tome hoće li se Bjelorusija uključiti rat.

Treba znati da je Bjelorusija također diktatura, oni brutalnije kontroliraju stanovništvo, ali oni se puno duže i kvalitetnije pripremaju za pokušaj rušenja svoje diktature. To je sve igra puna nedoumica u kojoj svi kalkuliraju. Da je Rusiji malo bolje išlo na početku, vjerojatno bi se Bjelorusija uključila”.

Naposljetku je rekao i kako je moguće da Kini ovakva situacija, s jedne strane, odgovara ako im je u planu svjetski dupol s SAD-om. Istovremeno, kaže, po pitanju Rusije se na njih treba vršiti jači pritisak, ali ne medijski jer to ne toleriraju.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.