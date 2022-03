Podijeli:







Izvor: FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Danas je 27. dan ruske invazije na Ukrajinu. Traju žestoki napadi na gradove, a počeo je i 35-satni policijski sat u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski inzistira na sastanku i mirovnim pregovorima sa svojim ruskim kolegom, Vladimirom Putinom, da bi se okončao rat. Posljednji podaci UN-a pokazuju da je broj izbjeglica prešao 3,5 milijuna.

Zelenski inzistira na sastanku s Putinom

Biden sumnja da Putin razmišlja o korištenju kemijskog oružja

Moskva uzvratila SAD-u

Više od 3,5 milijuna raseljenih Ukrajinaca

TIJEK DOGAĐAJA:

18:50 “Sankcije moraju biti podnošljive za Europu”

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je kako sankcije koje se odnose na uvoz ruskih energenata moraju biti podnošljive za europske zemlje. Dodao je i kako su posljedice sankcija svakim danom sve teže za Rusiju.

“Odlučili smo što prije postati neovisni o ruskom plinu i nafti”, rekao je Scholz, ali i napomenuo da su neke europske zemlje puno ovisnije o ruskim energentima.

17:15 Najmanje jedna osoba poginula u napadu na Kijev u utorak

Najmanje je jedna osoba poginula u utorak u napadu dronovima na znanstveni institut u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, javlja AFP, a prenosi Guardian.

Rusi su danas napali institut koji je dio Nacionalne akademije znanosti u Ukrajini, a prema informacijama ruskog ministarstva obrane poginulo je troje ljudi.

17:04 Zamjenica ministra objavila video potpuno uništene škole u Harkivu

Zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova objavila je na Twitteru video koji pokazuje razmjere štete uništene škole u Harkivu.

16:57 Stručnjakinja: Putin je sve više u iskušenju pokrenuti kibernetički napad

Američki predsjednik Joe Biden sugerirao je da bi se Moskva mogla osvetiti SAD-u za sankcije kibernetičkim napadima. Bidenove tvrdnje da Rusija razmatra kibernetičke napade Kremlj je odbacio.

16:52 Zelenski talijanskom parlamentu: Nemojte biti odmaralište za ubojice

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se putem video linka obratio talijanskom parlamentu. Pozvao je Italiju da zamrzne svu imovinu ruske elite i proglasi potpuni trgovinski embargo, uključujući i naftu.

16:45 Što znamo o Putinovim nezaustavljivim hipersoničnim raketama?

Američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je rekao kako je Rusija u Ukrajini upotrijebila hipersonične rakete.

Koliko je to oružje destruktivno, objasnio je CNN. Oni pišu kako ga najprije treba razumjeti kako bismo shvatili odakle toliki strah i pompa oko Putinovog oružja.

16:34 Spasitelji ne mogu do kazališta zbog bombardiranja

Vjeruje se da je još uvijek nepoznat broj civila zarobljen ispod ruševina bombardiranog kazališta u Mariupolju.

Nakon što su Rusi bombardirali kazalište, otkriveno je da se ondje skrivalo više od 1.000 građana, među njima brojna djeca.

Zamjernik ukrajinskog premijera rekao je da se spasitelji sad ni ne mogu probiti do kazališta zbog stalnih napada, piše Sky News.

Još nije poznat broj poginulih u napadu, no dužnosnici su prošli tjedan objavili da se smatra da je više od tisuću zarobljenih ljudi pod ruševinama.

16:25 SAD i NATO: Bjelorusija bi se uskoro mogla pridružiti ratu

SAD i NATO vjeruju da bi se Bjelorusija uskoro mogla pridružiti Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Tako kažu američki i NATO dužnosnici u razgovoru za CNN, a dodaju da vjeruju da ta zemlja već poduzima korake za napad.

Sve je vjerojatnije da će Bjelorusija ući u sukob, rekao je vojni dužnosnik NATO-a.

“Putinu treba podrška. Bilo što bi pomoglo”, objasnio je dužnosnik.

16:12 Ruski vojnik predao tenk u zamjenu za novčanu nagradu

U zamjenu za obećanu novčanu nagradu jedan ruski vojnik predao je Oružanim snagama Ukrajine tenk kojim je upravljao, objavile su ukrajinske vlasti.

15:32 Glavni tajnik UN-a: Koliko još života moramo izgubiti?

Glavni tajnik UN-a António Guterres rekao je da Ukrajinci podnose “živi pakao” i da se odjeci rata u Ukrajini osjete u cijelom svijetu. Rast cijena prehrambenih proizvoda, energenata i gnojiva mogao bi dovesti do globalne krize i gladi, i to dok se zemlje još nisu oporavile od covida, dodao je.

“Istovremeno, ne smijemo gubiti nadu. U ovom se ratu ne može pobijediti. Prije ili kasnije morat će doći do mirovnih pregovora. Pitaje je samo koliko još života mora biti izgubljeno? Koliko još bomba mora pasti? Koliko još obitelji mora biti razoreno”, pitao je Guterres, prenosi CNN.

15:19 Kreće sjetva na sjeverozapadu Ukrajine

Regija Rivne na sjeverozapadu Ukrajine krenula je sa sjetvom proljetnih usjeva i planira zasijati 420.000 hektara i poduprijeti regije u kojima bi žetvu mogao pogoditi rat s Rusijom, rekao je u utorak guverner Vitalij Koval.

14:58 300.000 ljudi u Hersonu bez hrane i lijekova

Stotine tisuća ljudi u okupiranom Hersonu navodno nema pristup hrani i medicinskim potrepštinama, javlja ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova, a prenosi Sky News.

Grad na jugu Ukrajine, koji je nekoć bio gospodarski centar, nalazi se u pod stalnim napadima Rusa od početka rata.

U ponedjeljak je objavljena snimka ruske vojske koja pucnjevima rastjeruje mirne prosvjednike.

Situacija u Hersonu bliži se humanitarnoj krizi kakvoj svijet već svjedoči u Mariupolju, gradu odsječenom od bilo kakve humanitarne pomoći koji se gotovo konstantno nalazi pod napadima.

14:30 Napadi diljem Ukrajine, što se događalo od ponedjeljka do danas?

Državna služba za hitne situacije objavila je fotografije posljedica snažne eksplozije u Kijevu. Informacija o žrtvama još nema.

U tijeku je evakuacija i dosad je tek šestero ljudi izašlo iz grada. Izbilo je i nekoliko požara kao rezultat granatiranja, no do iza podne požari su ugašeni.

Kako stoji u priopćenju Ukrajinske ambasade u Hrvatskoj, Rusi prisilno odvode stanovnike Mariupolja na teritorij Rusije. Istovremeno im oduzimaju ukrajinske putovnice o čemu je izvijestilo Gradsko vijeće Mariupolja.

Rusi su u ponedjeljak također bombardirali vijećnicu Mariupolja gdje su se skrivali građani, kao i umjetničku školu u kojoj se skrivalo 400 civila. Informacije o žrtvama još nisu poznate.

U regiji Doneck Rusi su koristili balističke projektile kratkog dometa, a dijelovi rakete pali su na lokalnu trgovinu u gradu Pokrovsk i oštetili zgradu. Gradonačelnik je izvijestio da su dvije osobe ozlijeđene od kojih je jedna u životnoj opasnosti.

U gradu Kremena u regiji Luhansk Rusi su otvorili vatru na dom za starije pri čemu je 56 osoba poginulo.

Наслідки обстрілів по одному з населених пунктів у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 21 березня.

На щастя, загиблих немає.



На щастя, загиблих немає. pic.twitter.com/p2TWQcpenh — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 22, 2022

U napadima na Harkiv, pri čemu su oštećeni fakultet i nekoliko stambenih zgrada, poginula je najmanje jedna osoba, a 11 je ozlijeđeno. U noći s nedjelje na ponedjeljak u Harkivu je u napadima poginulo pet civila, reko je pomoćnik ravnatelja policije Vjačeslav Markov.

Ambasada također izvještava da je dosad u Ukrajini uništeno više od 60 povijesnih spomenika i zgrada.

14:23 Zamrznuta ruska imovina

Nizozemska je zamrznula gotovo 392 milijuna eura ruske imovine, piše CNN.

14:03 WHO: 62 napada na zdravstvene ustanove

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je potvrdila 62 odvojena napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini od početka ruske invazije 24. veljače.

Navode da je 15 ljudi poginulo u napadima, a najmanje 37 je ranjeno, prenosi BBC.

Istovremeno, službenici WHO-a u Poljskoj su naveli da je brzi razvoj ratne situacije doveo do toga da pola milijuna izbjeglica u toj zemlji pati od problema s mentalnim zdravljem, uglavnom zbog pretrpljene traume.

Dodaje se da su zdravstveni radnici na granicama prijavili da majke i deca koja stižu pate od iscrpljenosti i dehidracije, dok mnogi stariji ljudi putuju danima bez lijekova za bolesti od kojih pate, poput dijabetesa ili visokog krvnog tlaka.

13:50 Jezivi prizori u Hersonu, tišina, ruševine, građani odlaze u suzama…

CNN-ova ekipa predvođena reporterom Nickom Patonom Walshom posjetila je područje oko Hersona, jedinog dosad značajnijeg grada koji su okupirale ruske snage. Građani koji se sjećaju Drugog svjetskog rata i stradanja u njemu poručuju kako su Rusi danas gori od fašista.

Više pročitajte OVDJE.

13:26 Nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo u Kijevu

Više snažnih eksplozija odjeknulo je glavnim ukrajinskim gradom Kijevom u utorak dok se grad još uvijek nalazi pod policijskim satom. Jedna je eksplozija bila toliko glasna da je aktivirala niz automobilskih alarma u centru grada, javlja CNN.

Savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko rekao je da je protuzračna obrana bila učinkovita i da je uspjela uništiti rusku hipersoničnu raketu, a da su ostaci projektila pali u rijeku Dnjepar.

Posljednjih nekoliko sati čule su se i granate i pucnjevi.

13:09 Podoljak: Rat se ne vodi oko teritorija…

Savjetnik ukrajinskog predsjednika i član pregovaračke delegacije Mihajlo Podoljak rekao je da se rat u Ukrajini ne vodi oko teritorija, nego oko “svega što simbolizira ruski svijet”.

Podoljak je ukrajinske snage opisao kao spremne za borbu i logistički zrele.

The war is definitely not over territory, trade or oil embargoes. 🇺🇦 is fighting for the 27th day for its freedom, against the invasion of barbarism, inhumanity & massacre of civilians. Against everything that symbolizes the "Russian world". Fortitude to our heroes & cities.

13:07 Deset ukrajinskih bolnica potpuno uništeno

Govoreći na nacionalnoj televiziji ukrajinski ministar zdravstva Viktor Lijaško rekao je da je deset bolnica kompletno uništeno u dosadašnjim napadima Rusije na Ukrajinu, javlja Reuters.

13:04 Ukrajinski dužnosnik: Rusi nisu uspjeli osvojiti Rubižne pa ga uništavaju

Ukrajinski gradovi koji se odupiru ruskoj invaziji na meti su konstantne artiljerijske paljbe, prema lokalnim dužnosnicima.

Na krajnjem istoku zemlje, blizu otcijepljenih proruskih regija Donecka i Luganska, grad Rubižne je pod stalnim napadima, rekao je regionalni šef Serhij Hajdaj u objavi na društvenoj mreži.

“Neprijatelj nije mogao na prepad osvojiti Rubižne pa uništavaju grad gađajući bolnice, škole i stambene zgrade”, kazao je Hajdaj, prenosi CNN. Hitne službe i službe hitne pomoći često ne mogu do ranjenih, dodao je, zbog rizika da će upasti u središte borbi.

U međuvremenu, šef harkivske regije Oleh Sinjehubov rekao je da je tijekom noći Harkiv gađan 84 puta, naglasivši da Rusi intenziviraju napade. Dodao je da su na meti napada i kvartovi i obližnji gradići, od Derhačija na sjeverozapadu, preko Saltivke i Tsurkunija na sjeveroistoku, do najveće harkivske tvornice traktora na jugoistoku.

12:55 Rusija izgubila 78 zrakoplova zaplijenjenih u inozemstvu zbog sankcija

Sedamdeset i osam ruskih zrakoplova je zaplijenjeno u inozemstvu, rekao je ministar prijevoza Vitalij Saveljev u utorak prema agenciji Interfax, što je dio posljedica međunarodnih sankcija uvedenih Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu.

12:38 Šef kineskog parlamenta Jandrokoviću: Kina pokušava zaustaviti rat u Ukrajini

Kina aktivnostima i inicijativama pokušava zaustaviti ratne sukobe u Ukrajini i spriječiti humanitarne krizu, poručio je predsjednik kineskog parlamenta Li Zhanshu na videosastanku s predsjednikom Sabora Gordanom Jadrokovićem, priopćeno je iz Sabora.

12:36 Ruski tabloid kaže da je hakiran: Objavljeni broj poginulih vojnika je lažan

Više pročitajte OVDJE.

12:13 Zelenski razgovarao s papom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s papom Franjom kojem je prenio stav da bi Vatikan mogao odigrati ulogu posrednika u zaustavljanju rata u Ukrajini. Zelenski je, prenosi BBC, ispričao papi kako je teška humanitarna situacija u Ukrajini, a da koridore za spašavanje blokiraju ruske snage.

Zelenski je u ponedjeljak rekao da bi Jeruzalem mogao poslužiti kao mjesto pregovora na najvišem nivou između Ukrajine i Rusije.

12:08 Više požara izbilo kod Černobila

Više šumskih požara izbilo je nedaleko od nuklearne elektrane Černobil, priopćio je ukrajinski parlament.

Kažu da su najvjerojatnije uzrokovani raketiranjem ili podmetanjem te da su bez kontrole na području koje kontroliraju ruske snage, prenosi Sky News.

Zbog toga raste zabrinutost da bi se radioaktivni dim mogao proširiti, objavila je ukrajinska državna služba za posebne komunikacije.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

12:02 Zelenski talijanskom parlamentu: Ruska vojska želi provaliti u ostatak Europe

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se obratio talijanskom parlamentu putem video veze. Talijanskim je zastupnicima poručio da se njegova zemlja bori za opstanak u ratu s Rusijom i upozorio je da Moskva želi prodrijeti i u ostatak Europe, prenosi BBC.

“Za rusku vojsku Ukrajina je vrata Europe gdje žele provaliti, ali barbarstvu se ne smije dozvoliti prolaz”, rekao je.

11:57 Kremlj: Zapadne zemlje se ponašaju kao banditi

Kremlj je odbacio tvrdnje da planiraju cyber napad kao odgovor na val sankcija sa Zapada.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao je da “za razliku od zapadnih zemalja, uključujući SAD, Rusija se ne ponaša kao bandit”, prenosi Sky News.

11:43 Gradonačelnik Borispila: Napustite grad, odmah!

Stanovnici ukrajinskog grada Borispila, nedaleko od Kijeva, dobili su uputu da odmah napuste područje ako mogu budući da se ruske snage sve više približavaju.

“Pozivam građane da budu pametni, da se jave našim telefonskim centrima i napuste grad odmah ili čim im se pruži prilika”, rekao je gradonačelnik Volodimir Borisenko u video obraćanju, prenosi BBC.

Naglasio je da se ljudi odmah trebaju evakuirati osim ako nikako nisu u mogućnosti jer “već se odvijaju jake bitke oko grada”.

Međunarodna zračna luka u Borispilu bombardirana je prošli mjesec, a grad se nalazi oko 40 kilometara istočno od Kijeva.

11:37 Moskva: Rusko-američki odnosi na rubu pucanja zbog Ukrajine

Sukob u Ukrajini doveo je rusko-američke odnose do prijelomne točke, rekao je u utorak zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

11:32 Prodaje Nobela za ukrajinske izbjeglice

Dmitri Muratov, urednik ruskih novina Nova Gazeta i dobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. najavio je da će na aukciji prodati svog Nobela i donirati prikupljeni novac ukrajinskim izbjeglicama.

11:24 Ukrajina optužila Rusiju za nasilnu deportaciju više od 2.000 djece

Ruske su snage iz istočnih ukrajinskih regija Doneck i Luhansk nasilno deportirali 2.389 djece, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak, a prenosi CNN.

“Radi se o strašnom kršenju međunarodnog prava”, stoji u priopćenju.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je 16.434 ljudi, uključujući 2.389 djece, evakuirano dan ranije. Oni su pak objavili da su ljudi napustili domove vlastitom voljom.

UNICEF je zbog toga izrazio zabrinutost, no naglasili su da nisu mogli neovisno potvrditi ove informacije. “Otimanje djece u ratu jedno je od šest najtežih kršenja prava djece i zapbranjeno je međunarodnim zakonima”, rekao je glasnogovornik te organizacije James Elder

11:12 Savjetnik ukrajinskog predsjednika: Pokušaj zauzimanja Kijeva je samoubojstvo

Broj Ukrajinaca koji su izbjegli u inozemstvo sada iznosi 3.528.346, objavila je u utorak Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), a više od 2 milijuna prešlo je granicu s Poljskom.

Ukrajina je u utorak priopćila da su njezini napori za evakuaciju civila iz opkoljenih gradova usmjereni na grad Mariupolj, ali nije objavila nikakav novi sporazum s Rusijom koji bi omogućio siguran prolaz opkoljenim stanovnicima.

11:09 Bivši šef CIA-e o Putinu: Ima prst na nuklearnom okidaču, nadam se da je razuman

Američki špijun i umirovljeni general James Clapper, koji je nadzirao CIA-u, FBI i NSA-u te je bio jedan od glavnih savjetnika bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, donio je zaključke kakav bi se obavještajni rad mogao odvijati kako bi se utvrdilo ponašanje i razmišljanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Putin je u velikoj mjeri izoliran, posebno u posljednje dvije godine otkako traje pandemija, a uz to je činjenica da ima vrlo malo ljudi koji mu imaju pristup. To čini prikupljanje obavještajnih podataka kojima se može vjerovati vrlo teškim, tako da se puno čita o tome što on radi i govori javno”, rekao je u emisiji BBC-jevog Radija 4.

11:07 “Zemlje Perzijskog zaljeva ne bi trebale zarađivati na sankcijama Rusiji”

Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck pridružio se pozivima OPEC-u da poveća proizvodnju nafte, poručivši istodobno da zemlje u Perzijskom zaljevu da bi trebale profitirati od sankcija Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu.

11:00 Zastupnik: Uništeno je sve što sam poznavao, Rusi žele izgladnjeti Mariupolj

Ukrajinski parlamentarni zastupnik u intervjuu za Sky News rekao je da Rusi pokušavaju izgladnjeti okupirani grad Mariupolj.

Dmitro Gurin, zastupnik iz Kijeva, rekao je da su ruske snage uništile godine njegove prošlosti te da tisuće ljudi nastavlja živjeti u luci na Crnom moru bez vode, grijanja i struje.

10:50 Putin bi mogao štošta naučiti od javnih nastupa Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski želi dokazati da ima istine u onoj staroj izreci ‘riječ je moćnija od mača.’ Ili, u njegovom slučaju – selfie video je moćniji od ruskog vojnog aviona.

Nema sumnje da je ukrajinski protivnik mnogo moćniji; ovo je borba Davida i Golijata. A ipak, Zelenski ima u rukama oružje u obliku modernih društvenih mreža i komunikacijskih vještina koje mu daju prednost u još jednoj ključnoj bitci: onoj za kontrolu narativa o ratu, piše CNN.

10:32 Vjenčao se par u skloništu u Mariupolju

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografiju vjenčanja iz opkoljenog Mariupolja.

Vječanje je održano u skloništu unatoč neprestanim napadima na grad.

“Ljubav uvijek pobjeđuje”, napisali su.

This wedding was held in a bomb shelter in #Mariupol, besieged by the #Russian occupiers.

Love always wins! 💙💛#StandWithUkraine️



Love always wins! 💙💛#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/46EishRyYK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 22, 2022

10:18 Snimke drona pokazuju razmjere eksplozije u industrijskoj zoni u Mariupolju

Snimci drona pokazuju razmjere eksplozije u industrijskoj zoni u Mariupolju #Ukraine

Izvor: Reuters

Izvor: Reuters pic.twitter.com/etAQF7e3Pv — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) March 22, 2022

10:15 Gotovo tisuću zgrada uništeno u granatiranju Harkiva

Gotovo tisuću zgrada uništeno je u ruskom granatiranju Harkiva, priopćila je ukrajinska Služba za hitne situacije.

Ta služba dodaje da su većinom u pitanju stambene zgrade, prenosi BBC.

Više od tri tjedna ruske snage granatiraju neprekidno Harkiv, grad 50 kilometara od granice s Rusijom. Prema ukrajinskim dužnosnicima najmanje 500 civila je ubijeno u Harkivu od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

10:10 Oslobođen Makariv

Ukrajinska vojska tvrdi da je oslobodila Makariv, grad koji se nalazi 60-ak kilometara od Kijeva i da su ruske snage potisnute iz njega, no zasad za to nema neovisne potvrde, piše CNN.

9:28 Ruska tvornica tenkova prestala s radom?

Ukrajinski vojni obavještajci tvrde da je tvornica u ruskoj regiji Čeljabinsk, koja proizvodi i popravlja ruske tenkove, prekinula s radom zbog nedostatka dijelova iz uvoza.

U objavi na Facebooku, Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da je proizvođač Uralvagonzavod morao zaustaviti proizvodnju u tvornici “zbog manjka komponentni koje se proizvode izvan Rusije”.

9:20 Kasparov: Putinu neće trebati izgovor za korištenje nuklearnog oružja

Gari Kasparov, čuveni šahovski velemajstor, prodemokratski aktivist te jedan od predvodnika ruske oporbe danas je na Twitteru objavio tekst o Putinu i slabosti Zapada koji mu se ne usudi otvoreno suprotstaviti.

“Više puta su me u emisijama pitali: ‘Trebamo li uključiti američke/NATO-ove pilote u borbu s Rusima?’ Moj odgovor je: ‘Molim vas, dovršite rečenicu.’ ‘…kako bismo zaustavili pokolj nevinih u Ukrajini’, dovršavaju oni. To nije akademsko pitanje”, napisao je Kasparov.

We cannot control what Putin will do. He has the authority to destroy the world at any time for any reason or no reason. (If his generals would obey his orders is another question.) Our task is to impact his decision-making against doing so. I do not believe he is suicidal.

8:40 U ratu ubijeno 117 djece

Ukrajinski parlament jutros je objavio da je od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno 117 djece, a 155 ih je ozlijeđeno u napadima ruskih snaga.

Najveći broj žrtava zabilježen je, tvrdi ukrajinski parlament, u Kijevu, Harkivu te Černihivu na sjeveru zemlje.

Podsjetimo, UN je danas objavio da je u ratu dosad ubijeno 925 civila, od čega 75 djece. No, stvarni brojevi su vjerojatno znatno veći, objavio je UN.

‼️117 УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ВБИЛА КРАЇНА-ТЕРОРИСТ



🔷 Станом на 22 березня загинуло 117 дітей, 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській-58, Харківській-40, Чернігівській-31, Донецькій-30, Миколаївський-24, Києві-16, Житомирській-15, Херсонській-15 і Сумській-14. — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 22, 2022

8:23 Američkim tvrtkama savjetovano da pojačaju sigurnost

Američkim je tvrtkama preporučeno da povećaju sigurnost, jer se strahuje da bi ruska vlada mogla planirati hakerske napade na njih.

U priopćenju poslanom kasno u ponedjeljak, američki je predsjednik Joe Biden rekao da tvrtke imaju “patriotsku dužnost” zaštititi se, dodavši da bi “odmah morali pojačati svoju kibernetičku zaštitu”, prenosi Sky News.

8:10 Ukrajina: Vatrogasci gase požare u nizu gradova

Ukrajinske hitne službe objavile su da vatrogasci u nizu velikih gradova gase požare i raščišćavaju ruševine uništenih zgrada.

U tijeku su akcije potrage za preživjelima i čišćenja ruševina u Kijevu, Slobidskiju i Harkivu, objavili su Ukrajinci.

Pirotehničari su angažirani na osiguravanju i čišćenju eksplozivnih naprava koje nisu eksplodirale, navodi se u izvješću.

7:55 UN o izbjeglicama

Najmanje 925 civila ubijeno je u Ukrajini, objavio je UN na Twitteru. Kažu da je od početka ruske invazije zabilježena 2421 civilna žrtva, od čega je 925 smrtnih slučajeva, a 1496 je ozlijeđenih. Najmanje 75 djece je ubijeno, a 99 ih je ozlijeđeno. Dodaju da su stradanja uglavnom uzrokovana granatiranjem i zračnim napadima. UN navodi da je stvaran broj žrtava vjerojatno puno veći.

7:45 Rusi osvojili koridor prema Krimu

Ukrajinska vojska objavila je da su ruske snage osvojile kopneni koridor prema Krimu, ukrajinskom poluotoku kojeg je Rusija anektirala 2014. godine. To znači da je Ukrajini odsječen pristup Azovskom moru.

7:31 Ukrajina: Rusi imaju hrane i streljiva za do 3 dana

Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine objavio je da, prema dostupnim informacijama, ruske okupacijske snage u Ukrajini imaju zalihe streljiva i hrane za ne više od tri dana.

“Slična situacija je s gorivom, koje Rusi dostavljaju putem cisterni”, navodi se u izvješću ukrajinske vojske.

“Okupatori nisu uspjeli organizirati naftovod kojim bi dopremili gorivo svojim snagama”, stoji u novom izvješću.

7:14 Ukrajinska vojska: Povuklo se oko 300 ruskih vojnika

Ukrajinska vojska objavila je da je 300 ruskih vojnika odbilo poslušati zapovijedi u regiji Oktirka kod Sumija na sjeveroistoku Ukrajine. Tvrde da su vojnici “napustili područje operacije”. Ova tvrdnja zasad nije neovisno provjerena.

7:05 Zelenski: Rusi usporavaju napredak

U videoporuci objavljenoj sinoć ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da ukrajinska vojska pruža žestok otpor ruskim snagama te usporava njihovo napredovanje.

Dodao je kako je iznad Harkiva, drugog najvećeg ukrajinskog grada, srušen ruski avion.

🔊Звернення Президента України @ZelenskyyUa за підсумками 26-го дня війни:



💬«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави».



Повне відеозвернення за посиланням ➡️ https://t.co/RN9Ms7YKTK pic.twitter.com/BJIX0ZphpS — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 22, 2022

6:55 Princ William obećao solidarnost s Ukrajinom

Britanski princ William u ponedjeljak je odao počast Ukrajincima koji se bore za opstanak u svojoj domovini nakon što je sa suprugom Kate posjetilo britanski vojni kamp za obuku u džunglama Belizea u sklopu svoje sedmodnevne turneje po Karibima.

Princ William, bivši pilot britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, govorio je o očuvanju demokracije i istaknuo da se Belize pridružio mnogim drugim nacijama koje osuđuju rusku invaziju na Ukrajinu. “Danas mislimo na one koji se bore u Ukrajini i solidarni smo s njima”, rekao je princ William tijekom svečane večere s premijerom Belizea na području arheološkog rezervata Cahal Pech.

6:51 Zelenski inzistira na sastanku s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij inzistirao je u ponedjeljak navečer na potrebi za sastankom “u bilo kojem obliku” sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi se “zaustavio rat” u Ukrajini.

“Vjerujem da je bez ovog sastanka nemoguće u potpunosti razumjeti na što su oni (Rusi) spremni kako bi zaustavili rat”, rekao je Zelenskij u razgovoru za Suspilne, ukrajinski regionalni državni medij.

6:49 Potez Rusije izazvao gnjevnu reakciju Japana

Rusija se povukla iz pregovora o mirovnom sporazumu s Japanom i zamrznula je zajedničke gospodarske projekte u vezi sa spornim Kurilskim otocima zbog sankcija koje joj je Tokio uveo zbog Ukrajine, što je izazvalo gnjevnu reakciju Japana.

Rusija i Japan još uvijek nisu formalno okončali neprijateljstva iz Drugog svjetskog rata zbog sukoba oko otoka poznatih u Rusiji kao Kurili, a u Japanu kao Sjeverni teritorij. Otoke su zauzeli Sovjeti na kraju Drugog svjetskog rata.

6:48 Biden: Putin razmišlja o korištenju kemijskog oružja

Ruske optužbe da Kijev posjeduje biološko i kemijsko oružje su lažne i pokazuju da ruski predsjednik Vladimir Putin i sam razmišlja da ih upotrijebi u svom ratu protiv Ukrajine, rekao je u ponedjeljak američki predsjednik Joe Biden ne navodeći dokaze.

Putin je “stisnut uz zid i sada iznosi nove lažne tvrdnje da mi u Americi imamo biološko kao i kemijsko oružje u Europi, a to jednostavno nije istina”, reko je Biden na poslovnom okruglom stolu.

