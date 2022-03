VIDEO Zamjenica ministra objavila video potpuno uništene škole u Harkivu

Zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova objavila je na Twitteru video koji pokazuje razmjere štete uništene škole u Harkivu.

“Ovo je jedna od škola koje su ruske snage u potpunosti uništile. Rusija želi ukrajinsku djecu lišiti budućnosti”, napisala je Emina Džepar.

#Kharkiv, #Ukraine.

This is one of the schools completely destroyed by #Russian occupants.#Russia wants to leave #Ukrainian children without a future.#RussiaInvadedUkraine#StandWithUkraine#StopRussianAgression#StopPutin #RussianWarCrimes#KharkivTribunal pic.twitter.com/OaM59BF37w