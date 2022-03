Ministarstvo vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja Velike Britanije (FCDO) poručilo je da su tvrdnje da je ruski milijarder Roman Abramovič otrovan tijekom mirovnih pregovora "vrlo zabrinjavajuće".

Navode da će Velika Britanija i dalje pomagati uvodeći oštre sankcije protiv režima ruskog predsjednika Vladimira Putina te pružajući humanitarnu pomoć Ukrajini.

Vodeći ruski istražitelj istraživačke novinske kuće Bellingcat izjavio je da Abramovič i dvojica ukrajinskih predstavnika nisu trebali umrijeti u napadu otrovom.

“Tri muškarca kod kojih su se javili simptomi konzumirali su samo čokoladu i vodu nekoliko sati prije pojave simptoma. Četvrti član tima koje je konzumirao isto nije razvio simptome. Stručnjaci su rekli da je doza i vrsta upotrijebljenog toksina vjerojatno nedovoljna da izazove po život opasnu štetu, te da je najvjerojatnije bila namijenjena zastrašivanju žrtava, a ne trajnom oštećenju. Žrtve su kazale da nisu svjesne tko bi mogao biti odgovoran za napad”, objavio je Bellingcat na Twitteru.

According to two consulted CW experts and a doctor, the symptoms were most consistent with variants of porphyrin, organophosphates, or bicyclic substances. A definitive determination was not possible due to the absence of specialized laboratory equipment near the victims.