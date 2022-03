Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je koliki su ruski gubici od početka invazije.

Ukrajinci procjenjuju da su od početka invazija, 24.2. do danas uništili 517 ruskih tenkova, 267 topničkih sustava i 1578 borbenih oklopnih vozila. Također su objavili kako su uništili 101 avion, 124 helikoptera i 47 sustava protuzračne obrane.

❗️Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.03 ➡️ https://t.co/wGdX7a2jdy pic.twitter.com/Y6emyjYnBz