Izvor: ARIS MESSINIS / AFP / Ilustracija

Danas je 28. dan ruske invazije na Ukrajinu. Traju žestoki napadi na ukrajinske gradove. Američki predsjednik Joe Biden tijekom dana stiže u Europu i namjerava nametnuti nove sankcije Rusiji. Poljska je objavila da će protjerati 45 ruskih diplomata za koje sumnja da su špijunirali za Rusiju, a Bjelorusija je zatražila od nekih ukrajinskih diplomata da napuste zemlju. Vladimir Putin objavio je da će se ruski plin koji se isporučuje 'neprijateljskim zemljama' odsad moći platiti samo ruskim rubljama.

Putin: Isporuke našeg plina Europskoj uniji moći će se plaćati samo rubljama

Stoltenberg: Rusija mora znati da nikada neće moći pobijediti u nuklearnom ratu

Moskva: Slanje međunarodnih mirovnih snaga u Ukrajinu bilo bi vrlo nepromišljeno

Lavrov prvi puta priznao koliko Moskvu bole sankcije

TIJEK DOGAĐAJA

18:28 CNN-ova analiza: Pet scenarija koji bi se mogli dogoditi u Ukrajini

Uskoro će biti mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. Čini se da je napredak ruskih trupa prema nekim gradovima, uključujući i Kijev, usporio.

I dok se trenutno čini da ruska invazija ne ide po planu, Rusi nastavljaju sa zračnim napadima kako bi doslovno izbrisali ukrajinske gradove, a gađaju i civile kako bi prisilili Ukrajinu na predaju.

Ali gdje ovaj rat ide? Prema analizi CNN-a, postoji 5 mogući scenarija.

18:21 Ruski istraživački novinar tvrdi: Putin čisti krug bliskih ljudi

Savjetnici ruskog predsjednika Vladimira Putina su “na rubu” jer se rat Rusije s Ukrajinom pretvorio u debakl nakon što su ruski vojnici suočeni s jačim ukrajinski otporom nego što se očekivalo, rekao je za The New York Times Andrej Soldatov, istraživački novinar i stručnjak za ruske vojne i sigurnosne službe.

“Izgleda da su svi na rubu”, rekao je Andrej Soldatov.

18:15 Reuters uklonio ruski TASS iz svoje emisije

Agencija Reuters objavila je da je uklonila vijesti ruske novinske agencije TASS iz svoje emisije zbog načina na koji agencija u vlasništvu ruske države prikazuje rat u Ukrajini.

“Smatramo da objava TASS-ovih vijesti u našoj emisiji nije u skladu s načelima Reutersa”, rekao je izvršni direktor Matthew Keen u obavijesti radnicima.

Načela rada Reutersa, donesena 1941. u vrijeme Drugog svjetskog rata, su integritet, neovisnost i nepristrano izvještavanje.

Odgovarajući na tu vijest, TASS je objavio pismo izvršnog direktora Sergeja Mihajlova Keenu u kojem stoji da mu je “izuzetno žao zbog Reutersove odluke” koja je donesena “pod utjecajem trenutne atmosfere u svijetu”.

“TASS-ovi novinari rade svoj posao iskreno i odgovorno. Neovisna analiza će pokazati da je rad TASS-a, kao državne novinske agencije, nepristran, objektivan i uravnotežen, bez dezinformacija i propagandnih lažnih vijesti”, rekao je Mihajlov.

18:05 EP: Europa mora prestati kupnjom plina financirati ruski ratni stroj

Europa treba prestati biti ovisna o ruskom plinu čijom kupnjom financira ruski ratni stroj u njegovoj invaziji na Ukrajinu, te postati autonomna na polju energetike, gospodarstva i sigurnosti, složili su se europarlamentarci u srijedu.

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Bruxellesu, zastupnici su raspravljali o ishodu neformalnog sastanka na vrhu održanog 10. i 11. ožujka i prioritetima za sastanak Europskog vijeća 24. i 25. ožujka.

„Kada govorimo o našim slabostima, prvo je to slabost na energetskom planu. Mi želimo biti neovisni u budućnosti, ali moramo odmah poduzeti mjere kako bismo povećali našu neovisnost i kako bismo prestali biti ovisni o fosilnim gorivima,“, rekao je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

On je dodao da je također potrebno raditi na jačanju obrambenih sposobnosti Europe, ali i jačanju gospodarstva.

„Mi smo uspjeli odgovoriti Rusiji jer predstavljamo snažnu gospodarsku uniju, ali moramo biti isto tako svjesni da imamo slabosti koje moramo ispraviti“, dodao je Michel.

18:00 Jedna osoba ubijena, dvije ranjene danas u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva rekao je da je jedna osoba ubijena, a dvije su ranjene u današnjem granatiranju Kijeva, javlja Reuters.

Granate su pogodile parkiralište trgovačkog centra u ukrajinskom glavnom gradu.

“Neprijatelj nastavlja pucati na glavni grad”, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

17:55 Velika Britanija poziva YouTube da izbriše snimke razgovora njihovog ministra

Britansko ministarstvo obrane pozvalo je u srijedu YouTube da ukloni videosnimke koje je postavila ruska država.

Ministar obrane Ben Wallace prošli je tjedan naredilo istragu nakon što ga je kontaktirala osoba koja se predstavila kao ukrajinski ministar obrane.

17:25 Razgovarali Putin i Bennett

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o sukobu u Ukrajini s izraelskim premijerom Naftalijem Bennettom, priopćio je Kremlj

17:10 Zelenski pozvao francuske tvrtke da napuste Rusije: Moraju prestati financirati ubojstva žena i djece

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, obraćajući se francuskom parlamentu putem videolinka, pozvao je francuske tvrtke da napuste Rusiju.

“Renault, Auchan, Leroy Merlin i drugi moraju prestati sponzorirati ruski ratni stroj.

Moraju prestati financirati ubojstva žena i djece”, rekao je francuskim zastupnicima, prenosi Le Monde.

Renault je kritiziran posljednjih dana nakon što je ponovno pokrenuo proizvodnju u svojoj tvornici u Moskvi.

17:00 Ukrajinska novinarka: U Kijevu postoji iluzija proljeća i toga da nema rata

Novinarka Marija Pysarenko javila se uživo iz Kijeva u Newsroomu.

Govoreći o situaciji u ukrajinskoj prijestolnici, kaže da se taj grad ovih dana pokušava vratiti u život.

“Puno je više ljudi na ulici, mnogo se više auta može vidjeti u gradu. Ljudi pokušavaju čak i otvoriti dućane i kafiće i pokušavaju živjeti normalno. Sve je toplije, tu je iluzija proljeća i toga da nema rata. No, to nije slučaj jer smo jučer imali jednodnevni policijski sat koji je započeo prije dva dana i završio je jutros. Specijalne snage i teritorijalna obrana su u tom razdoblju očistile grad od saboterskih skupina”, rekla je.

16:45 Slovenska oporba protiv slanje misije u Kijev

Slovenska oporba protivi se najavama vlade premijera Janeza Janše o slanju diplomatske misije u Kijev koju bi predvodio časnik slovenske vojske, privremeno prebačen u ministarstvo vanjskih poslova.

“Predsjednik vlade najavljuje slanje vojne naoružane misije u Kijev, što je nepotrebno izazivanje i potez koji može ugroziti interese Slovenije, te sigurnost naših državljana”, kazala je u srijedu predsjednica Socijalnih demokrata (SD) europarlamentarka Tanja Fajon.

“Zašto misiju šaljemo u Kijev a ne u Lavov, gdje je trenutno smještena većina diplomata i kako ćemo reagirati ako predstavnici njene misije budu napadnuti”, rekla je Fajon u izjavi novinarima.

Po njenim riječima umjesto sadašnjih vanjskopolitičkih poteza Janšine vlade Slovenija mora imati jedinstvenu vanjsku politiku.

16:40 Nestle zaustavlja prodaju dijela proizvoda u Rusiji

Nestle je objavio da zaustavlja prodaju dijela svojih proizvoda u Rusiji, uključujući KitKat i Nesquick.

Dodaju da neće zarađivati ni plaćati poreze u zemlji, ali da će nastaviti plaćati svoje zaposlenike u Rusiji.

16:35 Britanci objavili novu kartu

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je novu kartu ruskih napada u Ukrajini.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lKqHBP2NQ7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7kKkqkY8aJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022

16:20 Michel: Odgovorni za rat u Ukrajini suočit će se s međunarodnim pravosuđem

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je u srijedu pred Europskim parlamentom da će se odgovorni za zločine počinjene u Ukrajini, na koju je Rusija izvršila invaziju prije mjesec dana, suočiti s “međunarodnim pravosuđem”.

15:25 Objavljena snimka razorenog Mariupolja iz zraka

Bakhti Nishanov, koji radi za OSCE, objavio je na Twitteru video razorenog Mariupolja. Video je snimljen dronom.

“Izbjegavao sam objavu uništenja u Ukrajini, ali rusko razaranje Mariupolja mora biti objavljeno. 90 posto grada je nestalo. Poljski predsjednik Duda je rekao da izgleda kao Varšava 1944. i u pravu je”, napisao je.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0 — Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022

15:05 Putinov savjetnik podnio ostavku

Dugogodišnji pripadnik užeg kruga predsjednika Vladimira Putina Anatolij Čubais odstupio je sa svog položaja zbog invazije na Ukrajinu te napustio zemlju i ne namjerava se vratiti, kazala su dva izvora u srijedu, čime je on postao prvi visoki dužnosnik koji je napustio Kremlj od početka rata prije mjesec dana. Kremlj je potvrdio ostavku, no nije komentirao je li Čubais otišao iz Rusije.

Više pročitajte OVDJE.

14:10 Aktivisti plivaju ispred ruskog tankera

Aktivisti Greenpeacea prosvjeduju protiv uvoza ruske nafte u Europsku uniju. Danas su viđeni kako plivaju ispred ruskog tankera u Baltičkom moru.

RIGHT NOW: New peace protest against huge oil tanker from Russia in the Baltic Sea!

Ukrainians suffer, Russians protest, but Putin’s oil and gas is still arriving to EU, fueling the war.

Politicians: Please ban Russian oil and put us out of a job! #StopFuelingWar #PeaceNotOil pic.twitter.com/Rkp2BjOYx5 — Greenpeace i Danmark (@greenpeacedk) March 23, 2022

14:28 Stoltenberg: Sukob između NATO-a i Rusije doveo bi do još više smrti i razaranja

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg održao je u srijedu u Bruxellesu konferenciju za medije uoči sutrašnjeg NATO summita.

14:25 Putin: Isporuke našeg plina Europskoj uniji moći će se plaćati samo rubljama

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da će za isporuke plina “neprijateljskim zemljama” kao što su članice Europske unije i SAD, Rusija primati samo rusku valutu.

14:10 Biden krenuo za Europu

Američki predsjednik Joe Biden krenuo je za Europu.

Prije samog puta rekao je novinarima kako je potencijalno korištenje kemijskog oružja od strane Rusije bilo “prava prijetnja”.

14:01 Je li likvidacija Putina realna?

U zapadnim analizama počelo se provlačiti pitanje o likvidaciji Vladimira Putina koju mogu obaviti samo ruska elita i sigurnosne službe, i to trovanjem. Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je koliko je realan takav scenarij.

13:55 Kremlj: Razmijenili smo dva zarobljenika s Ukrajinom

Dvije osobe razmijenjene su između Ukrajine i Rusije od početka rata 24. veljače, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

U priopćenju ministarstv stoji kako je “rusko ministarstvo obrane organzira dnevne humanitarne koridore i evakuira civile iz naseljenih mjesta”.

“Dva zarobljenika razmijenjena su između Rusije i Ukrajine”, stoji u priopćenju u kojemu nema drugih detalja o zarobljenicima. Vjeruje se da je riječ o gradonačelniku Melitopola koji je bio otet od strane ruskog režima. U zamjenu za njega, oslobođeno je devet zarobljenih ruskih vojnika, javlja Sky News.

13:45 Ruski brod ispalio salvu projektila na ukrajinsku vojsku

Na snimci koja se širi društvenim mrežama može se vidjeti salva projektila koji su ispaljeni s broda koji se nalazi u blizini crnomorske luke Sevastopolja na Krimu.

Ruska vojska objavila je da je borbeni brod ispalio osam projektila na infrastrukturne ciljeve ukrajinske vojske.

13:44 Bjelorusija zatražila od ukrajinskih diplomata da napuste zemlju

Bjelorusija je zatražila od nekoliko ukrajinskih diplomata da napuste tu zemlju, a planiraju ugasiti i ukrajinski konzulat u jugozapadnom gradu Brestu, u blizini poljsko-ukrajinske granice, javlja bjeloruska nacionalna agencija, Belta.

13:40 Veze s Kremljem prekinuo najviše rangirani ruski dužnosnik dosad

Ruski povjerenik za klimu Anatolij Čubais dao je ostavku i napustio zemlju u znak prosvjeda protiv rata koji Vladimir Putin vodi u Ukrajini. Time je postao najviše rangirani dužnosnik koji je službeno prekinuo veze s Kremljem zbog invazije.

Bloomberg piše da je Čubais jedan od ljudi koji su 90-ih proveli ekonomske reforme u Rusiji i koji je i pod Putinovim režimom zadržao bliske odnose sa zapadnim dužnosnicima.

Otkako je počeo rat, vlada je pojačala pritisak na domaće kritičare invazije. Putin je 16. ožujka upozorio da će Rusiju očistiti od “smeća i izdajnika”.

13:10 Poljska izbacuje ruske diplomate

Poljska je odlučila da će protjerati 45 ruskih diplomata za koje sumnja da su špijunirali za Rusiju, rekao je glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova.

13:10 Papa: Više oružja nije dugoročno rješenje rata u Ukrajini

Papa Franjo u srijedu je rekao da je rat u Ukrajini pokazao da čovječanstvo mora odbaciti čudan instinkt za “samouništenjem” i da kupovina više oružja nije konačno rješenje nijednog sukoba.

Franjo je tražio od sudionika na svojoj tjednoj općoj audijenciji da se prisjete svih žrtava rata – mrtvih, uključujući i “pale vojnika na jednoj ili drugoj strani”, ranjenih, beskućnika i izbjeglica.

12:45 Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo na koliko procjenjuju ruske gubitke

Prema njihovim tvrdnjama, Rusi su izgubili 15.600 ljudi od početka invazije 24. veljače.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 23 pic.twitter.com/Z4OUuUuc1G — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 23, 2022

12:20 Lavrov prvi puta priznao koliko Moskvu bole sankcije

Moskva se našla zatečena razmjerom sankcija koje je Zapad uveo Rusiji zbog rata u Ukrajini, rekao je ruski ministar vanjskih poslova. Ovo je prvi put da je neki visoki ruski dužnosnik priznao da nisu bili spremni na odgovor Zapada.

12:07 Scholz rekao Putinu da ne koristi biološko ili kemijsko oružje

Njemački kancelar Olaf Scholz je u direktnom razgovoru upozorio ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne koristi biološko ili kemijsko oružje u Ukrajini, javlja u srijedu Die Zeit.

Ruske tvrdnje da Ukrajina razvija takvo oružje ili da ih SAD želi upotrijebiti čine se “kao implicitna prijetnja da i sam Putin razmatra korištenje takvog oružja”, prenosi list izjavu Scholza.

“Stoga mi je osobno bilo važno reći mu, jasno i izravno: To bi bilo neprihvatljivo i neoprostivo”, rekao je kancelar za Die Zeit.

12:00 Grlić Radman: Putin je ratni zločinac

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u srijedu da je Vladimir Putin ratni zločinac, ponadao se da “ruski autokratski režim” neće biti duga vijeka i ustvrdio da bi Hrvatska “znala uzvratiti” na ostvarivanje ruskih prijetnji.

11:59 Bloomberg naveo scenarije u kojima bi Putin mogao upotrijebiti nukelarno oružje

Mnogi smatraju da je čovjek poput Vladimira Putina sposoban na sve, čak i za upotrebu nuklearnog oružja. Naime, ruski predsjednik je jasno stavio na znanje da mu ljudski život ne vrijedi ništa, osim ako se ne radi o njemu samome, piše Andreas Kluth za Bloomberg.

11:56 VIDEO Reporterka N1 ukrajinskoj djeci prenijela emotivnu poruku djece Sarajeva

Učenici jedne sarajevske osnovne škole poslali su poruku podrške svim Ukrajincima. Poruku je ukrajinskoj djeci prenijela reporterka N1 Ika Ferrer Gotić koja već tjedan dana svakodnevno izvještava s ukrajinske granice.

Izvor: N1 BiH Izvor: N1 BiH Izvor: N1 BiH Izvor: N1 BiH

11:55 Njemački zastupnik: Bojimo se da Putin neće stati na Ukrajini

Zastupnik u njemačkom Bundestagu iz SPD-a Josip Juratović bio je gost N1 Studija uživo i pričao o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Kaže da se invazija prije svega može deklarirati kao ratni zločin Putina i njegove klike nad Ukrajinom.

11:43 “Ukrajini nedostaje oružja”

Veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji Vadim Pristajko izjavio je kako je njegovoj zemlji potrebno više oružja, osobito dalekometnog protutenkovskog oružja.

“U početku nismo imali dovoljno oružja, a sada nam ga ponestaje. To ćemo vidjeti u tjednima koji dolaze”, rekao je.

11:35 Pentagon: Ukrajinci se vrlo pametno brane

Ukrajinske snage objavile su ranije da su vratile dio teritorija od ruskog okupatora.

Glasnogovornik američkog ministarstva obrane John Kirby rekao je novinarima da ukrajinske snage dijelove zemlje brane “vrlo pametno, vrlo spretno, vrlo kreativno”.

“Vidjeli smo indikacije da će ukrajine snage sada biti mnogo ofanzivnije”, rekao je Kirby dodajući da bi ponegdje, “osobito na jugu, blizu Hersona, mogli i vratiti teritorij”.

11:30 Ukrajinci objavili da su ubili ruskog pukovnika

Ukrajinske oružane snage objavile su da su ubile ruskog pukovnika Alekseja Šarova, zapovjednika 810. gardijske zasebne brigade u sastavu ruskih marinaca. Šarov je navodno ubijen u Mariupolju.

Colonel Alexei Sharov, commander of the 810th Marine Brigade of the #Russian Army, was killed near #Mariupol. pic.twitter.com/1btjX3vBzz — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

11:24 Janša u Kijev šalje “vojnu diplomatsku misiju”

Slovenska vlada nije uspjela dobiti diplomata koji bi otišao u Kijev kao privremeni otpravnik poslova veleposlanstva u Ukrajini pa će tu ulogu preuzeti potpukovnik slovenske vojske, javljaju u srijedu slovenski mediji.

Kako prenosi televizijska postaja POP-TV, koja se poziva na neslužbene ali pouzdane izvore, “dobrovoljca” u ministarstvu vanjskih poslova koji bi otišao u Kijev premijer Janez Janša nije uspio naći pa se vlada obratila ministarstvu obrane.

Dogovoreno je da dužnost otpravnika poslova preuzme časnik u rangu potpukovnika koji će privremeno biti zaposlen u ministarstvu vanjskih poslova te poslan u Kijev s odgovarajućom ekipom.

Odluku o slanju privremenog otpravnika poslova i ekipe vlada bi trebala donijeti danas na sjednici, a premijer Janša će o tome u četvrtak obavijestiti lidere NATO saveza i EU-a na izvanrednom zasjedanju u Bruxellesu.

Riječ je o nastojanju Janše koji je nedavno posjetio Kijev zajedno s poljskim i češkim premijerom da u ukrajinsku prijestolnicu pošalje “neuobičajenu vojnu diplomatsku misiju” koja neće imati mnogo uobičajenog diplomatskog posla, ali će njena nazočost biti “jak simbol” potpore Ukrajini, premda donosi i “mnogo rizika”, navodi POP-TV.

11:20 Kremlj: Slanje mirovnih snaga u Ukrajinu bilo bi “ekstremno opasno”

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije danas da bi slanje mirovnih snaga u Ukrajinu moglo dovesti do sukoba Rusije i NATO-a. Sada su njegove riječi potvrdili i iz Kremlja rekavši da bi bilo “nemarno” i “ekstremno opasno” ako bi NATO poslao mirovne snage u Ukrajinu. Iz Kremlja su dodali i da bi bilo kakav kontakt sa snagama NATO-a “mogao dovesti do posljedica koje bi bilo teško ispraviti”.

Poljska je, podsjetimo, jučer predložila da se u Ukrajinu pošalju mirovne snage kako bi se pomoglo obrani ove zemlje.

11:18 Kina protiv izbacivanja Rusije iz G20

Kina je otvoreno poručila da se protivi izbacivanju Rusije iz skupine G20.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin poručio je kako je Rusija važan član glavnog foruma za međunarodnu gospodarsku suradnju.

“Niti jedan član nema pravo izbaciti drugu zemlju”, rekao je Wenbin, prenosi The Guardian.

11:03 Zelenski će se obratiti švedskom parlamentu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se u četvrtak putem videolinka švedskom parlamentu, objavili su švedski mediji.

11:00 Muškarac svira čelo u centru razrušenog grada

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je snimku muškarca koji u opustošenom centru Harkiva sjedi i – svira čelo.

10:42 Ukrajina tvrdi da je zaustavila rusko napredovanje na nizu fronti

Ukrajinske snage tvrde da na nizu fronti zadržavaju položaje u borbama s ruskom vojskom, gotovo mjesec dana nakon početka ruske invazije.

10:40 Poljska tajna služba traži izbacivanje ruskih diplomata

Reuters javlja da je ruski veleposlanik u Poljskoj pozvan u ministarstvo vanjskih poslova, te da je poljska tajna služba zatražila do ministarstva da izbaci 45 ruskih diplomata koji su pod krinkon dipomacije radili za rusku tajnu službu.

10:30 Lavrov kaže da bi slanje mirovnih snaga u Ukrajinu moglo dovesti do sukoba s NATO-om

Ruski ministar vanjsih poslova Sergej Lavrov rekao je kako bi slanje mirovnih snaga u Ukrajinu moglo dovesti do sukoba s NATO-om.

Poljska je ranije predložila da se u Ukrajinu pošalju mirovne snage kako bi pomogle ovoj zemlji da se brani.

10:28 Zelenski: UN ne pomaže Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je obraćajući se japanskom parlamentu kako UN ne pomaže njegovoj zemlji, prenosi Sky News.

Dodao je i kako su ruske snage u Černobilju gdje se pripremaju za nove napade te da se u nekim mjestima vode tako žestoke borbe da ljudi ne uspijevaju pokopati svoje mrtve.

10:27 Učiteljica iz Mariupolja: Kako sam preživjela bombardiranje kazališta?

I dok su Rusi bez prestanka raketirali lučki grad Mariupolj u Ukrajini, stotine civila, uglavnom žena i djece, sklonište je pronašlo u zgradi kazališta, monumentalnoj građevini iz sovjetske ere. Prošle srijede bombe su pogodila i kazalište i u sekundi je zgrada pretvorena u ruševine. Još uvijek nije poznato koliko je ljudi u tom napadu poginulo, no BBC je razgovarao s preživjelima koji su opisali svoje iskustvo.

10:22 Vojni ataše: Sukob je bio neizbježan

The Financial Times objavio je pismo nekadašnjeg britanskog vojnog atašea u Moskvi Carla Scotta. On piše kako je Britanija prihvaćala ruski novac koji je stizao u London, usprkos svim zlokobnim događajima pod paskom Putinovog režima u vrijeme dok je Scott bio ataše u Moskvi, od 2011. do 2016. godine.

“Ovaj dugi, mračni marš u rat je bio očit, staza prema konfliktu osvijetljena je mnogim izjavama koje su izvirale iz mračnih, crvenih zidova palače Vladimira Putina. Izvještavali smo o neizbježnom sukobu redovito i s Kasandrinim očajem.

Tek kada sam se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo uoči našeg povlačenja iz EU-a, što je bio manevar koji je uvelike ohrabrio one u Moskvi, shvatio sam kako se naše društvo promijenilo u godinama dok sam služio u inozemstvu. Sve je bilo podređeno Gradu, sve je služilo interesima našeg unosnog statusa kao sigurnog utočišta za pokvareno i korumpirano bogatstvo.”

10:12 Draghi: Putin ne izgleda zainteresirano za prekid vatre

Talijanski premijer Mario Draghi rekao je, govoreći pred parlamentom, kako ruski predsjednik Vladimir Putin ne izgleda zainteresirano za dogovor o prekidu vatre u Ukrajini.

Reuters prenosi i da je Draghi pozvao Kinu da prestane podržavati Rusiju i da se pridruži naporima za donošenje mira Ukrajini.

10:00 “Oni koji naoružavaju Kijev trebaju razmisliti o posljedicama”

Ruski veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov rekao je kako je slanje oružja Ukrajini opasno i da predstavlja prijetnju europskoj i svjetskog sigurnosti.

9:48 U ruskom napadu poginulo dvoje djece

Vojne vlasti Luhanska objavile su da je napadu na stambeni blok poginulo troje ljudi, od toga dvoje djece, prenosi BBC.

“Tragedija se dogodila večeras kad su ruske snage počele s intenzivnim granatiranjem. Granata je eksplodirala na petom katu”, rekao je Sergij Hajdaj.

Regija Luhansk je jedan od ključnih ciljeva ruske vojske koja pokušava osvojiti dio Ukrajine koji nije okupiran u pobuni separatista 2014. godine.

9:40 N1 na graničnom prijelazu Medika

Reporterka N1 televizije Ika Ferrer Gotić nalazi se na poljsko-ukrajinskoj granici, na prijelazu Medika.

Ona javlja kako na ovaj granični prijelaz ponovno dolazi sve više izbjeglica što znači da barem u jednom dijelu Ukrajine funkcioniraju humanitarni koridori.

9:35 Ruska veleposlanica: Putin će sudjelovati na skupu G20 u Indoneziji

Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava nazočiti ovogodišnjem G20 sastanku na vrhu u Indoneziji, rekla je u srijedu ruska veleposlanica u toj otočnoj državi, suprotno tvrdnjama dijela zemalja koje tvrde da će Rusija biti izbačena iz te skupine.SAD i zapadni saveznici procjenjuju treba li Rusija nakon napada na Ukrajinu ostati dio tog formata koji okuplja dvadeset najvećih svjetskih ekonomija.

9:33 Gradonačelnica Pariza proglasila Kijev počasnim građaninom

Gradsko vijeće Pariza u utorak je jednoglasno usvojilo odluku o dodjeli statusa ‘počasnog građanina slobodoljubivome glavnom gradu Ukrajine’, Kijevu, prvi put ga dodijelivši jednom gradu, objavljeno je ureda gradonačelnice francuske prijestolnice, Anne Hidalgo.

“Dodjeljujući prvi put ovu nagradu jednome gradu, Pariz potvrđuje svoje prijateljstvo i potporu glavnome ukrajinskom gradu čiji se stanovnici trenutačno bore za svoju slobodu”, rekla je Hidalgo.

Pariško gradsko vijeće odlučilo je osigurati i humanitarnu pomoć u iznosu od milijun eura, a namijenjena je udrugama i organizacijama koje skrbe o ukrajinskim izbjeglicama.

360.000 eura namijenjeno je četirima organizacijama koje djeluju u Ukrajini ili susjednim zemljama u koje stižu civili, a 640.000 eura ide za financiranje prihvata izbjeglica u francuskoj prijestolnici.

9:28 Njemački ministar: Ukrajini će trebati novi Marshallov plan

Ukrajini će nakon rata za obnovu trebati Marshallov plan koji je razvila međunarodna zajednica, rekao je njemački ministar financija Christian Lindner predstavljajući u Bundestagu nacrt državnog proračuna.

“Ukrajini treba međunarodni Marshallov plan”, rekao je Lindner.

Istaknuo je da su Njemačka i međunarodna zajednica solidarne s Ukrajinom ne samo danas, jer razmišljaju o skorom miru i potrebi obnove zemlje nakon rata.

“Njemačka jest i bit će solidarna s Ukrajinom jer Rusija vodi zločinačku politiku… Naša podrška borbi naroda Ukrajine za slobodu nastavit će se. Naša solidarnost s našim europskim susjedom ima čvrste temelje”, uvjerava političar.

Dodao je da Njemačka Kijevu pomaže na bilateralnoj osnovi i u međunarodnom kontekstu.

Govoreći o izbjeglicama, Lindner je naglasio potrebu da se “brzo i nebirokratski” pomogne ljudima koji bježe od rata: Otvaranjem pristupa medicinskoj skrbi, tržištu rada i mogućnostima obrazovanja za djecu i adolescente. Relevantne radne skupine već rade, rekao je.

Šef njemačkog ministarstva financija također je istaknuo da ruski rat protiv Ukrajine stvara neizvjesnost u razvoju njemačkog gospodarstva, što će vjerojatno smanjiti prognoze rasta. Prema njegovim riječima, glavni zadatak je uložiti napore za održavanje gospodarskog rasta i smanjenje inflacije.

9:22 Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo koliki su ruski gubici od početka invazije

❗️Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.03 ➡️ https://t.co/wGdX7a2jdy pic.twitter.com/Y6emyjYnBz — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 23, 2022

9:16 Mariupolj je razoren, a luka gotovo netaknuta: Zašto je Rusi ne bombardiraju?

Viši menadžer u luci Mariupolj koji je jučer uspio pobjeći iz opkoljenog grada rekao je za BBC kako je veći dio grada potpuno uništen, ali da je područje luke uglavnom netaknuto.

9:06 Lavrov će se susresti sa šefom Crvenog križa

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov srest će se u četvrtak u Moskvi sa šefom Međunarodnog odbora Crvenog križa Peterom Maurerom, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

I Crveni križ je objavio da će Maurer u Moskvu otići kako bi razgovarao o ukrajinskom konfliktu.

9:02 Medvedev: Zapad se prema Rusiji ponio na odvratan, zločinački i amoralan način

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je kako se Zapad u odnosu prema Rusiji ponio “odvratno, zločinački i amoralno”.

9:00 Dogovoreno devet humanitarnih koridora za srijedu

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk objavila je da će se pokušati evakuirati civile zarobljene u ukrajinskim gradovima. Bit će otvoreno devet koridora, ali nije postignut dogovor s Rusijom o uspostavi sigurnog koridora iz Mariupolja.

8:45 Dramatično obraćanje Zelenskog

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je u dramatičnom obraćanju kako je u Mariupolju oko 100 tisuća ljudi bez hrane, vode i lijekova.

8:37 Usik mora izabrati: Obrana titule prvaka svijeta ili obrana domovine

Svjetski prvak u superteškoj kategoriji u verzijama WBA Super, WBO, IBF i IBO, Ukrajinac Oleksandr Usik, dobio je dopuštenje ministra sporta da napusti zemlju i počne pripreme za revanš s Anthonyjem Joshuom, javlja novinar ESPN-a Mike Coppinger.

8:27 Umjesto igraonice – sklonište za djecu

Vlasnici igraonice u Dnjipru napravili su od igraonice sklonište za izbjeglice. Ovdje se se smjestili deseci Ukrajinaca koji su uspjeli izbjeći iz opkoljenog Marijupolja.

8:25 Saltelitske snimke Mariupolja

Satelitske snimke koje je objavila kompanija Maxar Techonolgies pokazuju razmjere razaranja Mariupolja.

Ovaj grad je već tjednima izložen ciljanim napadima ruske vojske zbog svoje strateške pozicije na južnoj granici Ukrajine. Granatiranje gotovo da ne staje, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je oko četvrtine populacije grada, oko 100 tisuća ljudi, još uvijek zarobljeno u “neljudskim uvjetima”.

8:04 Što će Rusija učiniti ako preuzme kontrolu nad Mariupoljem?

Ruski dužnosnik Kiril Stepanov rekao je za RIA Novosti kako postoji plan o povezivanju Krima s Donbasom čim “ruska vojska preuzme kontrolu nad Mariupoljem”, piše BBC.

7:25 Dvoje djece ubijeno u mjestu Rubižne

Kyiv Independent javlja kako je u mjestu Rubižne poginulo dvoje djece nakon ruskog bombardiranja. Lokalni guverner objavio je da su ruski projektili pali na stambenu zgradu te je da stradalo troje ljudi, među kojima je dvoje djece.

⚡️Two children killed following Russian attack on Rubizhne.



Luhansk Oblast Governor Serhiy Gaidai said Russians struck an apartment building in Luhansk Oblast Rubizhne at around 8 p.m. on March 22. The shell exploded on the 5th floor, killing 3 people, including two children. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 23, 2022

7:15 Supruga Volodimira Zelenskog o ukrajinskom predsjedniku

Supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zahvalila je prvoj dami Francuske Brigitte Macron i suprugama drugih čelnika koje su pomogle da bolesna djeca budu sigurna. Zahvalila je i ostalim Europljanima koji su zbrinjavali i pomagali ukrajinskim izbjeglicama, rekavši da zaslužuju Nobelovu nagradu za mir.

7:07 NATO-ve vježbe na sjeveru Europe

Bijenalna NATO-va vježba Hladni odgovor, u kojoj Norvešku „napada“ izmišljena zemlja i NATO pokreće klauzulu o kolektivnoj obrani dovodeći trupe iz više od desetak partnera, ove je godine dobila dodatno značenje.

Iako nema znakova da Rusija razmišlja o vojnim potezima prema Norveškoj, invazija Ukrajine, koja je uništila stotine zgrada i ubila brojne civile, povećala je nelagodu u regiji. “Osjećaj je malo stvarniji”, rekao je jedan pilot Reutersu u vježbi koja traje do prvog tjedna travnja i okuplja oko 30.000 vojnika iz 27 zemalja.

7:04 Ukrajinska vojska objavila novo izvješće

Ukrajinska vojska objavila je novo izvješće. Kažu da njihova vojska nastavlja braniti južni lučki grad Mariupolj, kao i Černihiv kako bi odvratila napredovanje Rusije prema Kijevu.

Dodali su da je u posljednja 24 sata uništeno 6 zrakoplova, 5 bespilotnih letjelica, 1 helikopter i 5 projektila.

6:50 Amerika osudila izjave o nuklearnom oružju

Pentagon je osudio odbijanje glasnogovornika Kremlja da isključi korištenje nuklearnog oružja tijekom sukoba u Ukrajini.

6:47 Joe Biden stiže u Europu

Američki predsjednik Joe Biden danas stiže u Europu, u Bruxelles. Američki predsjednik Joe Biden pridružit će se saveznicima u primjeni dodatnih sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu i pooštravanju postojećih tijekom svog posjeta Europi, rekao je u utorak Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

Biden bi trebao sudjelovati u razgovorima s čelnicima NATO-a i G7, kojima će također prisustvovati premijer Boris Johnson.

6:45 Zelenski o pregovorima s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu rano ujutro da su mirovni pregovori s Rusijom za okončanje rata bili teški i ponekad sukobljavajući.

6:44 Ukrajina: Dvije mega bombe bačene na Mariupolj

Dvadeset sedmog dana rata u Ukrajini, dvije “super moćne bombe” bačene su u utorak na Mariupolj, rekle su vlasti tog velikog lučkog grada razorenog ruskim granatiranjima, gdje je 200.000 civila u okruženju, dok su stanovnici Kijeva, gdje je na snazi policijski sat, ostali u svojim kućama.

