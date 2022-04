Ukrajinski pregovarač i savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak objavio je da je prošlo gotovo dva mjeseca od početka ruske invazije te je naveo što je Rusija dosad postigla.

“Dva mjeseca rata bliže se kraju. Što je Kremlj postigao?

1. Ukrajina je ujedinjena više nego ikada prije.

2. Zapad je konsolidiran.

3. Proruski lobisti nemaju budućnost.

4. Sjeverni tok 2 je zauvijek zatvoren.

5. Ruska ekonomija propada.

6. Ruske trupe trpe tisuće gubitaka.

Kremlj je time što je započeo ovaj rat pokazao da ne razumije svjetski poredak u 2022. godini. Ruske vlasti održale su majstorski tečaj o tome kako sami od sebe izgubiti partiju šaha. Rezultat je potpuna politička i ekonomska izolacija”, naveo je Podoljak.

