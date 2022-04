Ukrajina predložila pregovore u Mariupolju, Rusi zauzeli nove položaje

Britansko ministarstvo obrane smatra da Rusija želi demonstrirati "značajan uspjeh u susret proslavi Dana pobjede 9. svibnja".

U posljednjem priopćenju pišu: "Ovo bi moglo utjecati na brzinu i silinu pokušaja provođenja operacije do ovog datuma. Ruske snage sada napreduju prema Kramatorsku, koji nastavlja patiti pod stalnim raketnim napadima."

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV