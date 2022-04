Hostomel, grad u kijevskoj regiji, vraćen je u ruke ukrajinske vojske nakon što su se Rusi povukli s tog područja.

No, grad je potpuno uništen u što su se osvjedočili vojnici kad su ponovno ušli u grad. Prema prvim izvještajima gotovo da nema kuće ili stana koji nije na neki način oštećen ili opljačkan.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov potvrdio je na Twitteru da je Hostomel u rukama ukrajinske vojske.

“Hostomel. Ukrajinska zastava ponovno je u gradu. Rusi su uništili grad i pobili civile. Zahvaljujući ukrajinskoj vojsci deseci civila imaju priliku, prvi put u mjesec dana, izaći iz skloništa bez straha da će biti ubijeni. Nurnberg dolazi”, napisao je.

Gostomel. The 🇺🇦 flag flies over the city again. ruscists destroyed city&cynically killed civilians.Thanks to #UAarmy dozens of civilians, for the first time in a month, to get out of the dungeons without fear of threat of being shot.The Nurnberg is coming https://t.co/Sjeu3xIDWB pic.twitter.com/5LouTW6nHq