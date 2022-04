Više snažnih eksplozija u Odesi. SAD: Znamo koji je novi Putinov plan

Više eksplozija čulo se ujutro u nedjelju u Odesi, lučkom gradu na jugu Ukrajine, a gradska uprava objavila je na internetskim stranicama da je riječ o raketnim napadima.

Prema izjavama svjedoka, u gradu se čulo više eksplozija i vidi se dim.

Grada je napadnut raketama, a pojedinim dijelovima grada došlo do požara, navela je gradska uprava.

Woken in Odessa by a series of loud explosions, that appear to come from various locations across the city. The air raid warnings are now sounding again, having first gone off at 0430.