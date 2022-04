Što je kemijsko oružje i kako možemo znati je li ga Rusija upotrijebila?

Podijeli:







Izvor: ALEXANDER KLEIN / AFP / ilustracija

Pukovnija Azov u ponedjeljak navečer objavila je da je Rusija upotrijebila kemijsko oružje u Mariupolju. "Tvar je distribuirana dronom, a žrtve imaju otežano disanje", objavili su.

Velika Britanija je sa zabrinutošću reagirala na nepotvrđene izvještaje o navodnom kemijskom napadu u opkoljenom gradu Mariupolju.

Do sada nije bilo dokaza da je takvo oružje korišteno. No, kako bismo uopće znali da jest?

VEZANE VIJESTI Rusi gomilaju snage oko Donbasa, u Mariupolju upotrijebljeno kemijsko oružje? Analitičar pojasnio čime je Abramovič mogao biti otrovan tijekom pregovora

Globalni nadzornik za kemijsko oružje – Organizacija za zabranu kemijskog oružja – obično bi bio pozvan kako bi procijenio sve dokaze. No, u Mariupolju koji je opkoljen i koji se bori da dobije i osnovne namirnice, to bi bio izazovan pothvat.

Bivši časnik britanske vojske Hamish de Bretton-Gordon, stručnjak za kemijsko oružje, upozorio je da bi, čak i ako bi nekontaminirani uzorci mogli biti prikupljeni s mjesta događaja, trebali biti proslijeđeni u drugu državu na analizu. To bi svakako potrajalo.

Kakav odgovor Zapada se može očekivati?

Zapadne vlade također mogu pregledati satelitske snimke i druge obavještajne podatke u potrazi za bilo kakvim znakovima koji bi ukazivali na jedinice kemijskog oružja, dodao je. No to također ne bi dalo jasne i brze odgovore.

Britanski ministar oružanih snaga James Heappey rekao je da je u slučaju upotrebe kemijskog oružja potrebno provesti odgovarajuću istragu. Rekao je da, ako se otkrije da je Rusija upotrijebila zabranjeno kemijsko oružje, onda “ništa nije isključeno” u smislu toga kako bi NATO savez mogao odgovoriti.

BBC piše da čak i kad bi se dokazalo da je došlo do kemijskog napada, NATO bi i dalje bio nesklon izravnom uključivanju u sukob. U najboljem slučaju, to bi dovelo do novih sankcija Rusiji i pojačanog slanja vojne opreme u Ukrajinu.

Što je kemijsko oružje?

Kemijsko oružje je svaka vrsta streljiva koja nosi toksine ili kemijske tvari koje napadaju tjelesni sustav.

Postoje različite kategorije kemijskog oružja. Sredstva za gušenje poput fosgena napadaju pluća i dišni sustav, uzrokujući da se žrtve utope u izlučevinama u plućima.

S druge strane, mjehurići, poput iperita, spaljuju kožu i uzrokuju sljepilo kod ljudi.

Najsmrtonosnija kategorija od svih su nervni agensi, koji ometaju poruke koje mozak šalje mišićima. Samo jedna mala kap može biti fatalna.

BBC piše da se sva ova kemijska sredstva mogu koristiti u ratovanju u topničkim granatama, bombama i projektilima. Međutim, to je strogo zabranjeno Konvencijom o kemijskom oružju iz 1997. koju je potpisala velika većina nacija, uključujući Rusiju.

Gdje je kemijsko oružje već korišteno?

Kemijsko oružje korišteno je u Prvom svjetskom ratu, u iransko-iračkom ratu 1980-ih, a nedavno ga je upotrijebila i sirijska vlada protiv pobunjeničkih snaga.

VEZANE VIJESTI Rusija se oglasila o optužbama da koristi kemijsko oružje u Ukrajini Lavrov prvi put rekao koji je pravi cilj Rusije

Rusija kaže da je uništila posljednje svoje zalihe kemijskog oružja 2017., ali od tada su se dogodila najmanje dva kemijska napada za koja se krivi Moskvu. Prvi je bio napad na Salisbury u ožujku 2018.

Bivši časnik KGB-a, Sergej Skripal, otrovan je zajedno sa svojom kćeri novčokom. Rusija je negirala odgovornost i iznijela preko 20 različitih objašnjenja tko je drugi to mogao učiniti. Međutim, istražitelji su zaključili da je to djelo dvojice časnika ruske vojne obavještajne službe GRU. Zemlje diljem svijeta protjerale su tada 128 ruskih špijuna i diplomata.

U kolovozu 2020., istaknuti ruski oporbeni aktivist Aleksej Navaljni također je otrovan novičokom i za dlaku je izbjegao smrt.

Može li Rusija upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini?

Neki vojni analitičari strahuju da bi, ako očekivani ruski napad na Donbas ne bude uspješan, tada bi, u očaju, predsjednik Putin mogao odobriti upotrebu kemijskog oružja, piše BBC.

Ako bi Rusija u ovom ratu upotrijebila oružje poput otrovnog plina, to bi se smatralo prelaskom “crvene linije”, što bi najvjerojatnije potaknulo Zapad da poduzme odgovarajuće akcije.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.