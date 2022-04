Štern: Obnova Zagreba i Banovine ne smije biti žrtva sankcija Rusiji

Podijeli:







Izvor: N1

Energetski konzultant i bivši ministar Davor Štern komentirao je za N1 Studio uživo energetsku krizu i posljedice sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji.

Složio se s izjavom ministra Tomislava Ćorića da je dobro što je LNG terminal kod Krka napravljen.

“Dvije su grupe bile protiv. Jedni su ljudi iz Omišlja, koji su protiv lokacije. Drugi, među kojima sam i ja bio, govorili su da će ta cijena plina daleko veća nego cijena prirodnog plina. Međutim, došlo je vrijeme kada se ne gleda na cijenu nego opskrbu i pokazuje se opravdanost izgradnje tog terminala”, rekao je Štern.

vezane vijesti Slovačka ipak ostaje uz EU protiv ruskih zahtjeva za plaćanjem plina Fižulić objasnio što bi se dogodilo da Hrvatska trenutno ostane bez ruskog plina

Upozorio je da je kapacitet tog terminala dovoljan za Hrvatsku i nešto malo za okruženje.

“Ako dođe do obustave ruskog plina, doći će do navale na LNG terminale kojih nema dovoljno i svaka zemlja će ih vući prema sebi. Ono što je obećano iz SAD-a je kap u moru”, kazao je.

Dodao je će taj plin postati sve skuplji i pitanje je tko će si moći priuštiti tako skupi plin.

“Industrija će postati nekonkurentna i doći će do recesije, da ne kažem depresije”, smatra Štern.

Plaćanje rubljima

Vezano uz plaćanje ruskih energenata u ruskoj valuti, Štern je kazao da se tu gubi samo obraz.

“Rusija predložila jednu stvar koja se odavno radi. Gazprom banku su proglasili monopolnim dobavljačem, odnosno financijskim središtem za transakcije s plinom. Tu prvenstveno gube strane banke koje su bile instrument u plaćanju ruskog plina. Gazprom banka se pretvorila u monopolnu mjenjačnicu”, pojasnio je.

Ponovio je da ne vidi razlog zašto Hrvatska ne bi kupovala plin u rubljima, ali i poručio da će pitanje ruskih energenata biti pravi test europskog jedinstva.

Sankcije ugrožavaju obnovu

“Slažem se da sankcija treba biti, Rusija treba biti kažnjena jer je napravila nešto što je nedopustivo, ali ako to radimo na korist vlastite štete, ne znamo koliko je to pametno. Nama interes Hrvatske mora biti na prvom mjestu”, rekao je Štern.

Istaknuo je da obnova Zagreba i Banije ne smiju biti žrtva sankcija Rusiji.

“Bit će tako ako se ovako nastavi. I Rusija i Ukrajina su bile najveće izvoznice čelnika, betonske armature, svega što treba za obnovu. Tu je i Rumunjska, ali ona ima ograničene kapacitete”, rekao je, ukazujući da su prekinuti svi lanci klasične opskrbe.

“Na takav način se ne može voditi obnova i bojim se da će tu biti velikih problema”, dodao je.

Orban zastupa mađarske interese

Za kraj se osvrnuo i na mađarskog premijera Viktora Orbana koji je ovog vikenda ponovno osvojio izbore u svojoj zemlji.

“Orban je uvijek bio samostalan igrač, stalno je pokazivao interes za Mađarsku. Smeta me karta “Velike Mađarske” koja se pojavljuje iz njegovih leđa. Ne mislim da to ima na pameti, ali to već pokazuje neke stvari. Briga za vlastiti narod mora biti vrlo jasno izražena. Orban ima vrlo dobru mašineriju lobiranja u Bruxellesu i mislim da mi ti trebali isto na tome poraditi”, komentirao je Štern.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.