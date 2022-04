Podijeli:







Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzia komentirao je na konferenciji u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku optužbe da su ruske snage počinile užasne zločine u ukrajinskoj Buči.

“To je bilo inscenirano”, rekao je.

“Danas sam vidio video na ruskoj televiziji. Ukrajinska blogerica je priznala da je bila prisiljena napraviti taj videozapis”, rekao je o snimkama na kojima se vide tijela ljudi po cesti širom Buče.

“To je lažno”, dodao je.

“Nevjerojatno je kako se Europa odnosi prema Rusiji. Kako se ponašaju prema Rusima. Do sutra će mnogo toga izaći na površinu, što im neće biti drago čuti”, kaže Nebenzia.

Nebenzia je rekao kako je ovo “provokacija u Goebblesovom stilu”.

“Dok je grad bio pod kontrolom ruske vojske, nijedan stanovnik nije bio žrtva nijednog nasilnog čina. Za to su se vrijeme stanovnici kretali slobodno, koristili su mobitele pa su mogli na društvenim mrežama objaviti bilo koju sliku ili videosnimku nekog teoretskog nasilja da je to bio slučaj. No to se nije dogodilo. Nema nikakvih izvještaja o zločincima u Buči za koje okrivljuju rusku vojsku, koji su se dogodili prije ulaska ukrajinske vojske u grad. Četiri dana nakon što je ruska vojska napustila grad nije bilo nijednog, ponavljam nijednog, spomena zločina”, rekao je.

“Video s tijelima se pojavljuje 3. travnja, pun je laži. Prema autorima toga, tijela su ležala na ulicama najmanje četiri dana, ali tijela nisu zgrčena. Kako je to moguće? To je protivno zakonima biologije. Nema ni znakova raspadanja. Na ranama nema krvi. To također pokazuje da je video lažan. Kad su ukrajinske snage ušle u grad, pucale su u ljude s bijelim trakama, ubijajući civile. Postoji video razgovora između ukrajinskih postrojbi koja je bila objavljena na društvenim mrežama. Jedan radikal pita može li pucati ljude bez plavih traka, a drugi mu odgovara: ‘Naravno'”, rekao je Nebenzia dodajući: “Odjednom se pojavljuju tijela. Neka pokazuju daju znakove života. To je inscenirano, to je lažno, to je provokacije. Imamo dokaze da je to bila da je to bilo organizirano od strane ukrajinske informacijskog ratnog stroja.”

