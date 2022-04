SAD se oglasio o masakru u Buči. Prva zemlja EU-a popušta pred ultimatumom Rusa?

Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da su snimke mrtvih civila u ukrajinskom gradu Buči naručile Sjedinjene Američke Države kao dio zavjere da se sva krivnja svali na Rusiju.

⚡ Official Statement by @mod_russia ⚡



All the photos and videos published by the Kiev regime in Bucha are just another provocation.



Facts 👉 https://t.co/L91uGBs4r5



❗ This confirms conclusively this is another #hoax by the Kiev regime for the Western media. pic.twitter.com/VO3umSNwkE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 3, 2022

Također, ruski predstavnik pri UN-u Dmitrij Poljanski zatražio je sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog "provokacija ukrajinskih radikala u Buči", napisao je na Twitteru u nedjelju.

In the light of heinous provocation of Ukrainian radicals in #Bucha Russia requested a meeting of UN #SecurityCouncil on Monday April 4 — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 3, 2022

