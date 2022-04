Stopirana isporuka ruskog plina. Von der Leyen Rusiju optužila za ucjenu

Šefica Europske komicije, Ursula von der Leyen, optužila je Rusiju da plinom ucjenjuje Europu, nakon što je Gazprom zaustavio isporuke Poljskoj i Bugarskoj.

"Objava Gazproma je još jedan pokušaj Rusije da nas uvcijeni plinom. Spremni smo za ovaj scenarij, planiramo odgovor EU-a", objavila je na Twitteru.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.