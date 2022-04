Ukrajinski ministar kaže da Moskva predosjeća poraz. Lavrov poslao oštru poruku

Cilj Europske unije je smanjiti ovisnost o ruskoj nafti i plinu za dvije trećine do kraja godine i na nulu do kraja 2027., rekao je ekonomski povjerenik bloka Paolo Gentiloni, a Njemačka je objavila da će plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin u Brunsbuettelu početi s radom 2023.

Gentiloni je za dnevni list Il Messaggero u intervjuu objavljenom u utorak također rekao da će EU smanjiti vlastite procjene rasta za 2022. s prethodnog cilja od 4 posto, dodajući, međutim, da je prerano reći hoće li usporavanje dovesti do stagnacije.

EU će svoju proljetnu prognozu objaviti 16. svibnja.

Plutajući terminal za ukapljeni prirodni (LNG) plin počet će s radom početkom 2023. u njemačkoj saveznoj državi Schleswig-Holstein, izvijestio je u utorak list Die Welt, pozivajući se na državnog premijera Daniela Guenthera.

"Radimo punom parom na tome... Naš je cilj to završiti do početka 2023. I to ćemo postići", rekao je Guenther za Welt.

Terminal u Brunsbuettelu pomoći će s 5 milijardi kubnih metara plina opskrbu njemačke plinske mreže godišnje, izvijestio je Welt.

Guenther je rekao da će proizvodnja nafte uz njemačku obalu Sjevernog mora također biti povećana, dodaju novine.