Izvor: N1

Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, gostovao je u Novom danu i komentirao stanje u Ukrajini. Najprije se osvrnuo na pomoć koju zapadne zemlje šalju Ukrajini.

“Naša država ovisi i o sankcijama koje se nameću Rusiji, ali i o pomoći koju Ukrajina prima, u smislu naoružanja i opreme koja nam je nužna za vođenje rata koji se vodi za opstanak moje zemlje”, rekao je, dodajući da se nada da će se nastaviti slati pomoć Ukrajini.

“Sankcije barem na dan smanjuju mogućnost Rusije da vodi rat”

Kamenjecki se osvrnuo i na sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji. Navodi da je svaka sankcija učinkovita jer “smanjuje barem na minutu, sat, dan mogućnosti Rusije da vodi ovaj rat”.

Ruske snage su se povukle iz Kijeva i Černihiva, a Kamenjecki navodi da se brojni građani koji su napustili ukrajinsku prijestolnicu polako vraćaju.

“Kijev se vraća prema normalnom životu. Velik broj ljudi koji su napustili Kijev, što je po mojim procjenama više od polovice stanovnika Kijeva, polako se vraćaju. Ljudi se žele vratiti i u područja kod Kijeva koja su nastradala, Buča, Irpinj i Borodjanka”, kazao je.

“Ove godine je 100. obljetnica formiranja SSSR-a”

Kamenjecki je komentirao i zašto je ruski predsjednik Vladimir Putin baš ove godine odlučio započeti rat u Ukrajini.

“Što se tiče ciljeva rata, prije nekoliko dana sam pomislio zašto bi Putin počeo baš ove godine ovaj rat. Mislim da je Putinov cilj doći do proslave u 12. mjesecu stote obljetnice formiranja Sovjetskog Saveza. Mislim da je cilj ove agresije bila ideja da pokori Ukrajinu, promijeni vlast i da Ukrajina uđe u tu organizaciju koju Putin planira formirati s Bjelorusijom, Kazahstanom i drugim bivšim republikama Sovjetskog Saveza za 100. obljetnicu formiranja SSSR-a”, kazao je Kamenjecki i dodao:

“Sovjetski Savez je bio formiran u 12. mjesecu 1922. godine. Ove godine imamo 100. obljetnicu. Čovjek koji voli takve godišnjice, naravno da je njemu bitan i 9. svibnja koji se slavio kao Dan pobjede, na što je on mislio doći s nekim vojnim pobjedama.”

“Odgovornost za zločine mora postojati”

Ako se Rusi fokusiraju samo na osvajanje Donbasa, je li to gubitak rata za Putina? “Mislim da da, apsolutno. Maglovito je formirao svoje ciljeve denacifikacije, demilitarizacije… On će reći da su uništili vojnu industriju Ukrajine. Teško je to provjeriti, teško se s tim složiti ako imamo podršku drugih zemalja i ako možemo nadoknaditi to.”

Osvrnuo se i na zločine koje su počinjeni u Ukrajini tijekom ruske invazije, navodeći da se to sve treba istražiti. “Odgovornost za zločine mora postojati, svaka situacija mora biti istražena.”

Komentirao je i kakav tijek rata očekuje u nadolazećim danima. “Moguća varijanta je da se tijekom tjedan-dva odredi kakav je razvoj i onda je teorestki moguća obustava vatre i onda razgovori o budućnosti teritorija koji su bili problematični za Rusiju.”

Smatra da je ukrajinsko rukovodstvo spremno pregovarati o Krimu, ali da o predaji Donbasa nema govora.

