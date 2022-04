Rusi pokušavaju preuzeti kontrolu nad Donbasom, oko Černobila prazni rovovi

"Video dokaz - Rusi su naredili svojim vojnicima da kopaju utvrde blizu nuklearne elektrane Černobil u radioaktivnoj Crvenoj šumi u ožujku 2022. godine", objavila je ukrajinska vojska na Twitteru.

Više pročitajte OVDJE.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3