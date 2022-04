Michel: EU treba razmisliti o azilu za ruske vojnike koji napuste rat

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel pozvao je Europu na odobravanje azila ruskim vojnicima koji su napustili bojišnicu i položili oružje.

Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel kaže da bi zemlje članice Europske unije trebale razmisliti o načinima ponude azila ruskim vojnicima koji su spremni napustiti rat u Ukrajini, prenosi CNN.

VEZANA VIJEST Profesor iz Kijeva za N1: O predaji Donbasa nema govora!

Pozvao je ruske vojnike da ne izvršavaju naredbe. Podržavajući ideju koju su ranije spominjali neki europski dužnosnici, Charles Michel je dodao da je pružanje azila ruskim dezerterima “vrijedna ideja koju treba slijediti”.

“Imam samo jednu poruku za ruske vojnike: Ako ne želite sudjelovati u ubijanju ukrajinske braće i sestara, položite oružje, napustite ratište.

Odobravanje azila takvim vojnicima je vrijedna ideja koju treba sijediti”, rekao je.

I have one message for Russian soldiers:



If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters… drop your arms, leave the battlefield.



Granting asylum to these soldiers is a valuable idea that should be pursued. pic.twitter.com/h7x3Xyv3y4