Dvanaestogodišnji dječak Gabriel Clark iz Engleske uspio je prikupiti približno 1,8 milijuna kuna za humanitarnu kampanju Save the Children's Ukraine ("Spasite ukrajinsku djecu").

Naime, dječak Gabriel izrezbario je prošlog mjeseca drvenu zdjelu za nagradnu igru ​​kojom je želio prikupiti sredstva za Ukrajince pogođene ratom. Apel “Zdjela za Ukrajinu” ubrzo je postao viralan. Zahvaljujući tome, do sada je prikupljeno više od 200.000 funti (oko 1,8 milijuna kuna), a pobjednik će biti danas nasumično izabran, javlja Sky News.

Njegov otac Richard zahvalio je na društvenim mrežama svim dobrim ljudima koji su se priključili ovoj dobrotvornoj akciji.

Wow. Speechless. Look at what you all went and did! That's £130,000 raised in 36hrs. Stunning. Hope wins, kindness rules the day and woodwork is most definitely cool! Can't wait to see Gabriel's face when he wakes! 1/3 pic.twitter.com/vXy6yZAmFM