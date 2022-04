Ukrajina odbila ultimatum za predaju Mariupolja, nastavljaju se borbe

U eksploziji u Harkivu poginule su tri osobe, a ozlijeđene su još 34, izvijestio je gradonačelnik Ihor Terekhov.

Grad je u subotu pogođen raketnim napadom, a uništena je i kuhinja koju je postavila World Central Kitchen.

World Central Kitchen vodi slavni kuhar Jose Andreas kako bi u ratnom području osigurao hranu onima kojima je to potrebno. Andreas je na Twitteru izvijestio da su članovi osoblja nevladine organizacije potreseni, ali na sigurnom.

Food heroes them all! Relief that so far that just were 4 wounded…..praying for them! @WCKitchen #ChefsForUkraine we are #FoodFighters but the Russian attacks must stop against civilian buildings and markets and churches and schools etc …… https://t.co/jGO0gLSZvP