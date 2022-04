Podijeli:







Izvor: ALEXEY DRUZHININ / RIA NOVOSTI / AFP

Zloglasni čečenski vođa Ramzan Kadirov je iznimno bijesan na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, javlja britanski The Times. Peskov je navodno naljutio Kadirova jer mu nije čestitao na unaprjeđenju kada je proteklog tjedna odlikovan u general-pukovnika.

Čin mu je dodijelio osobno predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski televizijski voditelj i domoljub Ivan Urgant komentirao je da je Kadirov “alfa mužjak na kvadrat” te da je Peskov u usporedbi s njim “samo probisvijet”.

Vođa Čečena je svoju objavu o Peskovu na Telegramu završio govoreći da je “ljestvica prioriteta koju je Peskov postavio neprihvatljiva i da se nešto oko toga mora poduzeti”. Inače, Peskov je godinama uz ruskog predsjednika te pripada najužem krugu njegovih suradnika.

vezane vijesti Čečenski čelnik Kadirov kaže da je u Ukrajini: Predajte se ili ste gotovi Ruski mediji: Kadirov vodi ‘čišćenje’ Mariupolja. Čečeni u bazi pukovnije Azov?

Prije Kadirova, nitko ovako nije napao Peskova, a zloglasni Čečen je javno kritizirao i pregovarača s Ukrajincima Vladimira Medinskog. Riječ je o čovjeku kojeg je Putin osobno odabrao.

Britanski The Times spominje zviždača iz sigurnosnih službi Rusije koji tvrdi da se Kadirov usudio diskreditirati šefove tajnih službi jer ga je rat u tome ohrabrio. Zviždač misli da je moguće da Putin Kadirovu omogući preuzimanje dijela tih poslova.

No, ne misle svi isto pa tako Tatjana Stanovaja iz Centra Carnegie Moskva ne smatra da je to realno. Navodi da je Kadirov problem za Kremlj, ali da je Putin trenutačno prejak pa da to za njega ipak nije velik problem.

Stanovaja smatra da Putin mora Kadirova pozvati u Kremlj i objasniti mu koje granice ne može prijeći. “Putin je trenutačno zauzet drugim stvarima”, kazala je Stanovaja za The Times.

Dodala je da velik broj osoba unutar ruske elite želi kraj rata, ali da se trenutačno ne može očekivati da će se nešto poduzeti u vezi s tim, prenosi Index.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.