U bombardiranju Harkiva uništena humanitarna kuhinja poznatog kuhara

U jučerašnjem bombardiranju Harkiva uništen je ugostiteljski objekt poznatog kuhara Josea Andresa koji je postavljen u humanitarne svrhe.

Gradonačelnik Harkiva rekao je da su prilikom raketiranja grada ubijene tri osobe, a ranjene 34.

Nate Mook, izvršni direktor organizacije World Central Kitchen, objavio je na Twitteru snimku uništene zgrade, dodajući da su u napadu ranjena četiri zaposlenika.

An update I hoped I’d never have to make. I’m at a @WCKitchen restaurant in Kharkiv, where less than 24 hours ago I was meeting with their amazing team. Today, a missile stuck. 4 staff were wounded. This is the reality here—cooking is a heroic act of bravery. #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AyU4fUnA61