Izvor: Photo by Anita Jankovic on Unsplash

Bez obzira volite li piti kravlje mlijeko ili ne, činjenica je da ono nije nužno za zdrav način života. Možda nudi izvrstan izvor kalcija, vitamina A i vitamina D, ali ako te hranjive tvari unesete cjelovitom biljnom prehranom, vaša dnevna potreba može biti zadovoljena, kazala je dijetetičarka Amy Shapiro u razgovoru za specijalizirani portal Eat This, Not That!

Međutim, ako odlučite potpuno izbaciti kravlje mlijeko, morate znati da to može dovesti do određenih iznenađujućih učinaka na um i tijelo.

Poboljšanje kože

Mnogi ljudi konzumiraju mliječne proizvode tijekom cijelog života, a da ne znaju da mogu imati intoleranciju na njih. Nakon što odustanete od mlijeka, ako patite od takve intolerancije za koju niste znali, možda ćete vidjeti poboljšanja na vašoj koži, manje akni ili ekcema, kazala je dijetetičarka Shapiro dodajući da su često razlog tome razni hormoni koji se nalaze u kravljem mlijeku.

Možda ćete imati reakciju

Osim intolerancije na laktozu ili alergije na mliječne proizvode, postoje i druge alergije ili medicinska stanja povezana s konzumiranjem kravljeg mlijeka ili svakodnevnih proizvoda. Dva najčešća stanja povezana s kravljim mlijekom su Sindrom enterokolitisa izazvanog proteina u hrani (FPIES) i eozinofilni ezofagitis (EoE), a oba imaju neugodne učinke posebno na gastrointestinalni trakt. Mliječni proizvodi jedan su od najvećih okidača ovih alergija zbog proteina i peptida koje sadrže te načina na koji mogu negativno utjecati na nečiji imunološki sustav.

Možda će vam oslabiti kosti

Ako izbacite kravlje mlijeko, a ne dobivate kalcij iz drugih izvora, to može dovesti do krhkih kostiju kod nekih osoba.

Bolje cjelokupno zdravlje crijeva

Isključivanje mlijeka iz vaše prehrane moglo bi pomoći u rješavanju mnogih probavnih problema i podržati bolje zdravlje crijeva. Također možete osjetiti manje plinova i nadutosti po cijelom tijelu, kaže dijetetičarka Shapiro.

Moguće više problema s imunitetom

Mlijeko neće u potpunosti izliječiti nijednu bolest, međutim, može biti od koristi za funkcionalnost i sposobnost vašeg imuniteta. Mliječni proizvodi sadrže ključne količine vitamina B12, koji je neophodan za poticanje snažnog imunološkog sustava.

Manje promjena raspoloženja

U prosječnoj čaši mlijeka ima 60-ak raznih hormona, piše dr. Mark Hyman. Zbog hormona u kravljem mlijeku, njegovo redovito pijenje može povećati prirodne hormone koji već postoje u vašem tijelu i na kraju uzrokovati promjene raspoloženja. Može doći do drastičnog poremećaja ravnozeže neophodnih spolnih hormona tijelu (estrogen i testosteron), piše Eat This, Not That.

