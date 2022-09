Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Kada govorimo o gubitku masnoća, dijeta vam može pomoći da izgubite višak kilograma, ali jesti manje znači i bolje tijelo i bolje zdravlje.

Osim dijete, postoje i drugi dokazano učinkoviti načini za gubitak kilograma. Potrebno je unijeti neke promjene u život, ali ne morate manje jesti i stalno misliti na hranu, možete izgubiti kilograme ako u život uključite aktivnosti, promijenite vrijeme obroka ili koristite trikove koji će potaknuti metabolizam.

1. Kardio vježbe prije doručka

Trčanje je jedna od kardio vježbi, a one mogu pomoći pri potrošnji kalorija i smanjenju masnoća u tijelu. Ako ste krenuli na dijetu i u planu imate rigorozan program u teretani, možete do zapanjujućih rezultata upravo putem kardio vježbi. Jedna je studija pokazala kako osobe koje najviše koriste kardio vježbe ujutro potroše oko 20 posto masnoća nego kod onih koji su prvo jeli pa onda vježbali. Dovoljno je samo 20 minuta kardio treninga ujutro za dobre rezultate.

2. Više spavajte

Studije pokazuju da je manjak sna čimbenik koji aktivira hormone gladi. Jedna je studija pokazala da samo jedna noć bez sna može povećati razine hormona koji bude osjećaj gladi. U prosjeku bi odrasla osoba trebala spavati najmanje 7 sati radi održavanja zdravlja, pa se svakako pobrinite da se budite odmorni ako želite izbjeći osjećaj gladi cijelog dana.

3. Unosite više vode

Još je jedan dokazan način ubrzanog gubitka kilograma upravo konzumacija vode, pa tako neka istraživanja pokazuju da osobe koje prije svakog obroka popiju dvije šalice vode u organizam unesu manje kalorija i izgube više kilograma nego osobe koje preskaču ispijanje vode prije obroka. U pitanju je bilo samo 500 ml vode prije obroka što je dovelo do promjena i bez odlaska na dijetu. Pokušajte popiti oko pola litre vode prije svakog obroka.

4. Unosite više proteina

Prehrana bogata proteinima odlična je strategija u postupku gubljenja kilograma. Naime, znanstveno je potvrđeno da veća količina proteina potiče topljenje masti na tri načina: smanjenjem apetita, ubrzavanjem metabolizma i održavanjem mišićne mase koja je izvrstan potrošač kalorija. Studije su zaključile da su upravo proteini najzasitniji makronutrijent (u usporedbi s mastima i ugljikohidratima). Ovo je iznimno važno onima koji žele izgubiti višak kilograma jer sitost doprinosi manjem unosu hrane i lakšem postizanju kalorijskog deficita koji je neophodan za mršavljenje.

Na sreću ne morate promijeniti cjelokupnu prehranu kako biste došli do više proteina, puno je onih koji kažu da primjećuju promjene ako konzumiraju nekoliko proteinskih napitaka u danu. Možda je za najbolje rezultate potrebno proteine odmah uvrstiti u doručak kako biste potaknuli metabolizam.

5. Povremeni post

Dijeta nije jedini način da izgubite višak masnoća, možete konzumirati puno kalorija tijekom dana i dalje gubiti kilograme dokle god hranu jedete u određenom vremenskom okviru, a u pitanju je povremeni post.

Postoji više vrsta posta, ali za veliku većinu je najprihvatljiviji post 16/8, što znači da 16 sati ne unosite nikakvu hranu niti kalorije u svoje tijelo, a onda u periodu od 8 sati jedete 2 ili 3 obroka. Prije nego što pomislite da je 16 sati puno, polovicu tog vremena ćete provesti spavajući, tako da u biti “svjesno” postite samo 8 sati. A to u prijevodu znači da preskočite doručak ili ga jedete kasnije ili preskočite večeru ili je jedete ranije. Najpopularniji izbori su: ručak u 12 sati i večera u 19 sati, doručak u 7 i ručak u 14 sati ili doručak u 10 sati i večera u 17 sati. Nema pravila i svatko si treba prilagoditi vrstu posta svojim obvezama, načinu života i onom najbitnijem – vremenu kada na miru možete jesti svoj obrok. Možete jesti sve, ali ipak ne pretjerivati.

6. Izbjegavajte stres i anksioznost

Dnevni stres i visoka razina anksioznosti mogu biti veliki kamen spoticanja kada ste na dijeti. Upravo će oni povisiti razinu kortizola, što vodi do povećanog osjećaja gladi i želje za nezdravom hranom. Sve to može rezultirati prejedanjem, ako ne pazite. Na sreću postoje načini kako se umiriti, a tu je prva opcija tjelovježba ali i kvalitetan san. Pametno je isto tako izbjegavati dnevne stresore, pa ako je to recimo putovanje autobusom na posao, sutra na posao odite biciklom.

7. Redovito podižite utege

Ako vam dijeta nije draga, najbolji način za održavanjem tijela zdravim je trening snage. Koristeći utege će se trošiti kalorije, ali graditi mišići, a za svaki kilogram mišića, tijelo će trošiti više kalorija u mirovanju.

8. Pojačajte unos vitamina D

Puno je vitamina i minerala koji će pomoći održati tijelo u ravnoteži i možda ubrzati gubitak kilograma, ali ovaj je vitamin najvažniji. Kako većina ljudi pati od nedostatka vitamina D u organizmu, potrebno je povećati unos, prenosi Ordinacija.

