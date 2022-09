Walk and talk: Terapijska metoda protiv anksioznosti kombinira razgovor i šetnju

Podijeli:







Izvor: Pexels

Za smirivanje anksioznosti i liječenje drugih psiholoških poteškoća nerijetko se koriste kombinacije različitih psihoterapijskih tehnika. Jedna od novijih tehnika koja se pokazala kao vrlo učinkovita je walk and talk ili "hodaj i razgovaraj".

Riječ je o novom konceptu psihoterapijskog savjetovanja koji kombinira dvije vrlo važne stvari kod liječenja – hodanje koje ima brojne dobrobiti te razgovor s terapeutom. Iako se može koristiti i kod osoba koje ne pate od psiholoških poteškoća te samo žele smiriti um, walk and talk se ne razlikuje od terapijske seanse. Walk and talk terapije jedna je od zanimljivijih mindfulness psihoterapijskih tehnika.

Što je walk and talk metoda?

Walk i talk metoda koristi dvije dobro poznate stvari koje pomažu u rješavanju stresa – šetnju i boravak na svježem zraku te razgovor sa stručnom osobom. Sigurno ste i sami primijetili da šetnje s prijateljima u kojima istovremeno razgovarate stvaraju pročišćujući učinak. Slično djeluje i walk and talk metoda koja se sve više raširila kao koncept pri dolasku pandemije korona virusa kada je bila veća potreba boravka na otvorenom.

VEZANE VIJESTI Aloe vera: Lako ju je uzgojiti, a pomaže kod kožnih problema – i probave Jesu li sjemenke bundeve dobre za zdravlje?

Neki od razloga zašto se ljudi odlučuju za walk and talk metodu:

– osjećaj neugode razgovora jedan na jedan u zatvorenom prostoru

– potreba za komunikacijom u otvorenom prostoru

– želja da boravite na otvorenom

– traženje nove metode za rješavanje psiholoških problema

– potreba za promjenom

– veća sigurnost od zaraze koronavirusom

Walk and talk se obično odvija na nekim lijepim mjestima, ne u centrima gradova. Najbolja opcija su parkovi, šuma, nasipi, proplanci i slična mjesta. Iako to walk and talk ne zahtijeva, najbolje bi bilo da je okruženje tiho, odnosno da nema drugih ljudi ili automobila, već samo priroda.

Trajanje walk and talk terapije može biti od pola sata do dva sata, a to sve ovisi o pacijentovim potrebama i željama. Kao i kod meditacije, trajanje procesa ovisit će o tome što želimo postići i kakve probleme pokušavamo riješiti. Također, osobama koje pate od anksioznosti, depresije i sličnih poremećaja, se razlikuju dani po raspoloženjima. Ponekad će možda biti potrebno da terapija traje dulje, a ponekad će biti dosta tek 30 minuta.

Ova vrsta terapije nije namijenjena samo avanturistima te ne morate biti u visokoj fizičkoj formi da biste sudjelovali na walk and talk terapijama. Hodanje nije fizički naporno, a ukoliko vam je teško, postoji velika šansa da vam je baš to i potrebno. Uz ovu terapiju mogli biste steći bolju kondiciju i poboljšati fizičko stanje.

Prednosti walk and talk terapije

Walk and talk terapija donosi brojne prednosti kod pacijenata, ali i kod osoba koje ne pate od duševnih bolesti. Dobro je poznato da je hodanje i boravak na svježem zraku dobar za naše tijelo i psihu. Samo hodanje donosi brojne dobrobiti, a u kombinaciji s kvalitetnim razgovorom može samo dodatno pomoći.

Ovo su neke od prednosti walk and talk terapije:

– pomaže u borbi protiv anksioznosti, depresije i stresa

– poboljšava ritam spavanja i smanjuje nesanicu

– odmara naš živčani sistem

– poboljšava cirkulaciju i opskrbu tijela kisikom

– pomaže u boljem raspoloženju

– poboljšava koncentraciju

– smanjuje kronični umor

– poboljšava držanje tijela i fizičko stanje

– potiče na socijalizaciju i kontinuirano kretanje

Sama šetnja, odnosno hodanje, mogu pomoći u smirivanju misli, ali jednako tako kod osoba koje pate od anksioznosti mogu potaknuti naviranje neželjenih misli. Iz tog razloga se kroz walk and talk terapiju radi na tehnikama disanja, smirivanju neželjenih misli te fokusiranju na vlastitu dobrobit kroz razgovor. Cilj ove terapije je smanjivanje stresa, neželjenih misli te olakšavanje psihičkih poteškoća.

Pokazalo se da walk and talk terapija može pomoći nakon trauma te kod smirivanja određenih fobija. Kontinuiranom terapijom postiže se stvaranje zdravih mentalnih i fizičkih obrazaca koji pokazuju dugotrajne benefite kod pacijenata.

Kako izgleda walk and talk terapija?

Kako joj i samo ime govori, u walk and talk terapiji se kreće s hodanjem po prirodi, uz lijep i umirujuć okoliš. Dok šetate, s terapeutom krećete u razgovor o vašem danu i kako ste doživjeli svakodnevne situacije. Također se može razgovarati o vašim ciljevima, problemima ili reflektirati na dosadašnje terapije.

Psihoterapija kroz walk and talk izgleda kao da sjedite u ordinaciji, no sve to prolazite u prirodi. Nije rijetkost da terapeuti prije i nakon šetnje zatraže da se par minuta lagano istežete ili radite vježbe disanja kako bi se olakšala terapija.

Na kraju terapije vraćate se svom domu, a cilj je da se osjećate ugodno, olakšano i možda oslobođeno nekih neugodnih misli i osjećaja.

U Hrvatskoj trenutno nekoliko psihoterapeuta nudi walk and talk terapiju, a cijena je po dogovoru.