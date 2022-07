Zemlju danas izravno pogađa solarna oluja: Evo kakvu bi štetu mogla prouzročiti

Zbog velike erupcije na površini Sunca, solarna oluja će 19. srpnja, u večernjim satima po europskom i jutarnjim satima po američkom vremenu, pogoditi Zemlju.

Ogromna Sunčeva pjega i niti na površini Sunca su prije nekoliko dana zabrinuli astronome zbog Sunčevih baklji i koronalnog izbačaja mase (CME) usmjerene prema Zemlji, što može dovesti do nestanka struje i poremećaja u radu komunikacijskih sustava.

Zemlju je u ožujku ove godine pogodilo nekoliko geomagnetnih oluja koje nisu izazvale veliku štetu, ali su skrenule pažnju na potencijalnu štetu koju bi mogle izazvati jače oluje. Geomagnetna oluja klase G1 je početkom ovog mjeseca pogodila Zemlju i izazvala sjajne aurore iznad Kanade, a jedini problem je što nitko nije primijetio ovu oluju dok nije bilo prilično kasno.

U petak je objavljeno da je ogromna Sunčeva baklja izbila na površini Sunca i da, ako stigne do Zemlje, to može izazvati prekide radijskog signala, struje i GPS-a u mnogim dijelovima svijeta.

Već idućeg dana, Tamitha Skov, poznata kao “žena svemirskog vremena” je predvidjela “direktan udar” solarne oluje koja će se dogoditi u utorak. Ona je objavila vijest na društvenim mrežama zajedno s videosnimkom Nasinog “modela predviđanja”.

Skov je više puta nagrađivana znanstvenica u „Aerospace Corporation“, a radi i kao edukator za Nasu, “History channel” i “MIT Technology Review”.

“Direktan udarac. Nit u obliku zmije lansirana je kao velika solarna oluja i nalazi se u zoni udara sa Zemljom. NASA predviđa udar 19. srpnja“, napisala je ona na Tviteru, uz napomenu da to može dovesti do smetnji u radu GPS-a i drugih radioveza.

Njen tvit pratio je još jedan post sa snimkom Sunca.

“Dugačka nit u obliku zmije udaljava se od Sunca u zadivljujućem baletu. Bit će teško predvidjeti magnetsku orijentaciju ove solarne oluje usmjerene prema Zemlji. Uvjeti na razini G2 (moguće G3) mogu nastati ako je magnetsko polje ove oluje orijentirano na jug”, napisala je Skov u objavi.

