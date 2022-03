‘Savršena oluja’: Zbog ukidanja ograničenja covid se opet razmahao

Podijeli:







Izvor: N1

Broj slučajeva covida ponovno raste u zapadnoj Europi zbog idealne kombinacije za 'savršenu oluju'- ukidanja mjera ograničenja, slabljenja imuniteta u populaciji i nove, zaraznije podvarijante omikrona BA.2, kažu stručnjaci.

Nakon što je više od mjesec dana broja slučajeva diljem većine Europe padao, u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i drugim zemljama, posljednjih je dana broj zaraza drastično porastao. U Francuskoj je broj slučajeva porastao za više od trećine otkad je vlada prošli ponedjeljak ukinula većinu ograničenja.

Njemačka je vlada tijekom vikenda odlučila ukinuti restrikcije, usprkos novom rekordnom broju zaraza zabilježenom u petak, čak 300.000. Iako velik broj njemačkih saveznih pokrajina ima slobodu postavljati ograničenja na svoju ruku, većina je ipak zadržala postojeća.

Talijanska vlada u četvrtak je najavila da će do 1. svibnja ukinuti gotovo sva ograničenja usprkos rastu broja slučajeva. U Velikoj Britaniji trenutačno je zaražena svaka dvadeseta osoba, no vlada je u petak ukinula posljednje ograničenje koje se odnosi na međunarodna putovanja. Iako je prije samo nekoliko tjedana u Austriji ukinuta mjera obveznog korištenja maske FFP2, to se pravilo ponovno uvodi zbog rasta broja slučajeva.

Prikriveni omikron

Premda neki epidemiolozi smatraju da su vlade prebrzo opustile mjere, također ističu da je za nagli rast broja slučajeva kriva podvrsta omikrona BA.2, koja je u mnogim zemljama postala dominantna. Procjenjuje se da je BA.2 oko 30 posto zarazniji od prethodne podvarijante BA.1, a zbog toga što ga je teže otkriti naziva se i “prikrivenim omikronom”.

Lawrence Young, virolog sa britanskog sveučilišta u Warwicku kazao je da je porast slučajeva rezultat kombinacije triju faktora: uklanjanja ograničenja, slabljenja zaštite od cijepljenja i varijante BA.2. “Uklanjanje restrikcija potaknulo je širenje BA.2 i to može dovesti do stvaranja novih varijanti”, kazao je za AFP.

Antoine Flahault, direktor Instituta za globalno zdravstvo na sveučilištu u Ženevi kazao je da postoji nekoliko pretpostavki koje se međusobno ne isključuju. Varijanta BA.2 “vjerojatno je jedan od krivaca za ponovni rast broja slučajeva”, uz slabljenje imuniteta i opuštanje mjera, rekao je. Ukazao je i na zagađenje zraka u zapadnoj Europi tijekom ponovnog rasta broja zaraza, referirajući se na prošlogodišnje istraživanje koje je pokazalo “snažnu korelaciju” između pojave covida i prisutnosti visoke koncentracije sitnih čestica u zraku.

Simon Clarke, profesor stanične mikrobiologije na sveučilištu u Readingu rekao je da je usprkos velikom rastu broja slučajeva u Velikoj Britaniji, “zabrinutost javnosti u pogledu virusa trenutačno najmanja od početka pandemije”. “Varijanta BA.2 vjerojatno je zaslužna za rast broja zaraza, što govori o tome koliko se brzo može promijeniti situacija s pojavom novih oblika virusa”, kazao je za Science Media Centre.

Opasnost od nove varijante

U borbi protiv slabljenja učinkovitosti cjepiva, neke države, kao što je Francuska, uvode četvrtu dozu cjepiva. U Engleskoj će četvrta doza biti osigurana za stanovnike domova za starije i nemoćne, ljude starije od 75 godina te za one oslabljenog imuniteta, objavila je u nedjelju britanska zdravstvena služba.

Ipak, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na to da vjerojatnost pojave novih varijanti može narasti ako bogatije zemlje nastave docjepljivati svoje stanovnike, dok u drugim državama mnogi nisu primili ni prvu dozu.

Predsjednik francuskog savjetodavnog odbora za znanost Jean-Francois Delfarissy ranije je upozoravao na moguće varijante. “Prepušteni smo na milost i nemilost nove varijante koja se, prema tvrdnjama znanstvene zajednice, može očekivati ujesen, no to se može dogoditi i prije”, kazao je prošli tjedan. “Hoće li ta varijanta biti zaraznija? Hoće li biti opasnija? Hoće li reagirati na cjepivo? To nitko ne može znati”.

