NASA je kasno sinoć uspješno zabila letjelicu DART u asteroid. Bila je to povijesna misija obzirom na to da se radilo o "prvom planetarnom testu za obranu" Zemlje od potencijalnog udara tako da ga se skrene s njegove putanje.

Posljednji trenuci uoči sudara snimljeni su kamerom na letjelici, a zadnju sliku letjelica je snimila dvije sekunde prije udara.

Sudar Darta s Dimorphosom je gotovo sigurno promijenio putanju asteroida, uzimajući u obzir fundamentalne zakone fizike o očuvanju energije i impulsa. Ukoliko se Dimorphosova orbita oko većeg asteroida Didimosa ne promijeni, onda će Newtonovi zakoni biti oboreni.

Prvi put u povijesti poslali smo svemirsku letelicu i sudarili je s asteroidom udaljenim sedam milijuna kilometara od Zemlje, poručili su iz NASA-e.

“Čovječanstvo je ušlo u nova doba, u doba kada potencijalno imamo sposobnost zaštititi se od opasnosti kakvu predstavljaju asteroidi. Čudesno”, rekla je jedna od čelnica NASA-e, Lori Glaze.

