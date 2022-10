Troje znanstvenika dobilo Nobelovu nagradu za kemiju

Nobelovu nagradu za kemiju za 2022. dobili su Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal i K. Barry Sharpless.

Švedska kraljevska akademija znanosti objavila je da su kemičari nagradu dobili za razvoj kemije i bioortogonalne kemije.

Predstavnici Akademija istaknuli su da su ovi znanstvenici postigli “revoluciju u povezivanju molekula”.

