Znanstvenici upozoravaju: Drevna bakterija brzo postaje otporna na antibiotike

Trbušni tifus je akutna zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Salmonella typhi. U pitanju je bolest koja je rijetka u razvijenim zemljama, ali ova drevna prijetnja, za koju se smatra da postoji tisućljećima, još uvijek je opasnost u modernom svijetu.

Prema novom istraživanju, bakterija koja uzrokuje trbušni tifus razvija veliku otpornost na lijekove i brzo zamjenjuje sojeve koji nisu otporni.

Trenutno su antibiotici jedini način za učinkovito liječenje tifusa, ali tijekom posljednja tri deseetljeća, otpornost bakterije na oralne antibiotike je sve veća i još više jača.

Sekvenciranjem genoma 3.489 sojeva S. Typhia od 2014. do 2019. godine u Nepalu, Bangladešu, Pakistanu i Indiji, istraživači su otkrili pojačanu rezistenciju. XDR Typhi nije otporan samo na antibiotike kao što su ampicilin, kloramfenikol i trimetoprim/sulfametoksazol, već je i otporan na novije antibiotike, poput fluorokinolona i cefalosporina treće generacije.

Sperbakterije tifusa pronađene i u SAD-u, UK-u…

Ono što je još ozbiljniji problem jest da se ti sojevi šire na globalnoj razini velikom brzinom. Dok većina slučajeva XDR Typhi potječe iz južne Azije, istraživači su identificirali gotovo 200 slučajeva međunarodnog širenja od 1990. godine.

Sperbakterije tifusa pronađene su u jugoistočnoj Aziji, istočnoj i južnoj Africi, ali i u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u i Kanadi.

“Brzina kojom se posljednjih godina šire visokootporni sojevi tifusa je pravi razlog za zabrinutost i naglašava potrebu za hitnim proširenjem mjera prevencije, posebno u zemljama s najvećim rizikom”, kaže stručnjak za zarazne bolesti Jason Andrews sa Sveučilišta Stanford.

Znanstvenici već godinama upozoravaju na tifus otporan na lijekove. Tifus je s vremenom razvijao sve veću otpornost, a danas je ostao samo jedan oralni antibiotik: makrolid, azitromicin. I ovaj lijek možda neće djelovati još dugo.

Novom studijom koja je objavljena u časopisu The Lancet Microbe uočene su mutacije koje daju otpornost na azitromicin, a to bi moglo zaprijetiti učinkovitosti svih oralnih antimikrobnih sredstava za liječenje tifusa. Science alert piše da DR S Typhi još nije usvojio ove mutacije, ali ako do toga dođe, bit ćemo u ozbiljnim problemima.

Ako se ne liječi, oko 20 posto slučajeva tifusa može biti fatalno, a danas imamo oko 11 milijuna slučajeva tifusa godišnje. Buduća žarišta mogu biti ublažena cjepivima, ali ako se ona ne raspodijele globalno, svijet bi se mogao suočiti s novom zdravstvenom krizom, piše Science alert.

Otpornost na antibiotike jedan je od vodećih uzroka smrti u svijetu, a tamo gdje su dostupna, cjepiva mogu biti jedno od najboljih oruđa za sprječavanje katastrofe.

