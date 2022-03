Podijeli:







Izvor: Sergio Hanquet / AFP / Profimedia

Znanstvenici su prvi put pronašli tragove mikroplastike u ljudskoj krvi.

Premda još uvijek nije poznato kakav točno utjecaj čestice mikroplastike imaju na naše zdravlje, znanstvenici su zabrinuti jer se u laboratoriju pokazalo da one mogu izazvati oštećenja na ljudskim stanicama.

Već desetljećima čovječanstvo ima problema s odlaganjem plastičnog otpada, a mikroplastika je do sada pronađena na svakom dijelu našeg planeta; od vrha Mount Everesta do podnožja najdubljih oceana, piše The Guardian, a prenosi Index.

Znanstvenici su već prije ustanovili da ljudi u sebe unose čestice mikroplastike putem hrane i vode kao i da ih udišu, a pronađene su u izmetu beba i odraslih.

Polovica uzoraka sadržavala je PET plastiku

Znanstvenici su u najnovijem istraživanju analizirali uzorke krvi 22 zdrava anonimna darivatelja te su kod njih 17 (skoro 80%) pronašli nepoželjne čestice. Polovica uzoraka sadržavala je PET plastiku koja se obično koristi u bocama za piće, dok je trećina sadržavala polistiren koji se koristi za pakiranje hrane i drugih proizvoda. Četvrtina uzoraka krvi sadržavala je polietilen od kojeg se rade plastične vrećice.

“Naša studija je pokazala da imamo čestice polimera u krvi, što je revolucionarno otkriće. Ali moramo proširiti istraživanje i povećati veličinu uzoraka, broj procijenjenih polimera itd.”, rekao je ekotoksikolog Dick Vethaak sa Sveučilišta Vrije Universiteit Amsterdam.

“Razumno je da se brinemo. Čestice su tu i prenose se po cijelom tijelu”, rekao je Vethaak.

“Postavlja se pitanje što se s česticama događa u našem tijelu?”

Dodao je da se količina i vrsta plastike znatno razlikuju između uzoraka krvi. Objasnio je da se možda radi o kratkotrajnoj izloženost, poput pijenja iz plastične šalice, prije uzimanja uzoraka krvi.

“Postavlja se pitanje što se s česticama događa u našem tijelu? Zadržavaju li se u njemu? Putuju li do određenih organa? I mogu li njihove razine naškoditi našemu zdravlju? Moramo pod hitno financirati daljnja istraživanja kako bismo mogli saznati odgovore na ta pitanja”, kazao je Vethaak, piše Index.

Istraživanje naziva Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood objavljeno je u časopisu Environment International.

