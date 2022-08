Podijeli:







Izvor: Wavebreak / Profimedia

Dugo vremena se vjerovalo da žene žive dulje nego muškarci, no nova studija bacila je sumnju na to. Muškarci imaju kraći očekivani životni vijek nego žene, no prema akademicima iz Danske, muškarci imaju "znatne šanse da nadžive žene".

Očekivano trajanje života, koje sažima prosječnu duljinu života, “pojednostavljena je mjera” koja se često tumači na način da “muškarci ne žive tako dugo kao žene”, kažu stručnjaci.

U Engleskoj je očekivano trajanje života između 2018. i 2020. procijenjeno na 73,9 godine za muškarce i 83,1 godina za žene, pokazuju podaci Ureda za nacionalnu statistiku.

Međutim, nova studija sugerira da se jednostavnim promatranjem očekivanog životnog vijeka ne uzimaju u obzir varijacije oko prosjeka te da bi “znatan dio muškaraca mogao živjeti dulje od znatnog udjela žena”.

Također se navodi da bi bolji način mjerenja životnog vijeka moglo biti promatranje razlika među zemljama.

Studija je objavljena u časopisu BMJ Open, a obuhvatila je podatke o životnom vijeku muškaraca i žena iz 199 zemalja kroz razdoblje od 200 godina.

Zaključak studije je da muškarci imaju veliku vjerojatnost da će nadživjeti žene – osobito oni koji su u braku i imaju diplomu, prenosi Sky news.

“Muškarci koji su u braku ili imaju sveučilišnu diplomu imaju tendenciju da nadžive žene koje nisu udane ili nemaju diplomu iz srednje škole”, rekli su autori.

“Iako je očekivani životni vijek muškaraca općenito niži od očekivanog životnog vijeka žena, a stope smrtnosti muškaraca obično su veće u svim životnim dobima, muškarci imaju značajne šanse da nadžive žene”, dodaje se u studiji.

Zaključci ove studije dovode u pitanje opći dojam da ‘muškarci ne žive tako dugo kao žene’.

